지역경제 살리는 합천군, 관광지 입장료 환원 정책 눈길

알뜰한 여행, 머무는 시간

길어지고 지역 관광 활력↑

경남 합천군은 지역경제 활성화와 관광객 유치를 위해 대표 관광지인 합천영상테마파크와 대장경 테마파크 성인 유료 입장객을 대상으로 관광지 입장료 중 일부를 합천사랑상품권으로 환원하는 정책을 오는 20일부터 시행한다.

이번 정책은 합천군이 직영하는 주요 관광지의 유료 입장객 중 성인 유료 입장객 대상으로 현장에서 지류형 3천원권 합천사랑상품권으로 즉시 환급받아, 지역 내 상품권 가맹점 어디서든 현금처럼 사용함으로써 유료 관광지의 접근성을 높이는 동시에 관광객의 체류시간을 늘리고 지역 소상공인의 매출 증대를 도모하기 위해 마련됐다.

합천 영상테마파크 전경 사진. AD 원본보기 아이콘

합천군은 이번 사업이 단순한 할인을 넘어 관광객을 인근 상권으로 유도하는 '마중물' 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히 군은 이번 성인 대상 사업을 시작으로 운영성과와 지역경제 파급효과를 면밀히 분석하여, 향후 지원 대상자를 확대하거나 적용 관광지를 추가하는 등 사업 범위를 넓혀 나갈 계획이다.

또한, 합천군은 환원 사업과 더불어 계절별 특화 콘텐츠를 보강하여 대한민국을 대표하는 '머물고 싶은 체류형 관광 도시' 로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

김윤철 군수는" 관광객들에게 합천은 쓰고도 남는 여행지라는 긍정적인 인식을 심어주고 싶다"며 "이번 사업을 성공적으로 정착시켜 관광객은 즐겁고, 지역 상인들은 웃음 짓는 상생의 도시 합천을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자



