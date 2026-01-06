본문 바로가기
서울지하철, 모든 역에 신형 교통카드 키오스크 설치

김민진기자

입력2026.01.06 18:23

신용카드·간편결제 가능
교통약자 배려 '무장애 설계' 적용

서울교통공사가 신용카드와 간편결제가 가능한 신형 교통카드 키오스크 440대를 1~8호선 273개 전 역사에 설치 완료했다고 6일 밝혔다. 2009년 현금 결제만 가능했던 기존 기기 도입 이후 17년 만이다.

신형 교통카드 키오스크. 서울교통공사 제공.

신형 교통카드 키오스크. 서울교통공사 제공.

지난해 9월 신형 키오스크 도입 계획을 발표한 지 4개월 만에 지난해 12월 31일 설치 공사가 완료됐다. 현금 없이도 승차권 구매가 가능해져 지하철 이용 편의성이 크게 높아질 전망이다.


가장 큰 변화는 결제 수단의 다양화다. 기존에는 현금 결제만 가능했으나 앞으로는 신용카드로 1회권·정기권·기후동행카드를 충전할 수 있다. 판매되는 카드 종류도 기존 1회용 1종에서 기후동행카드 등 총 5종으로 늘어났고, 신용카드 결제는 물론 카카오페이·네이버페이 등 각종 간편결제도 가능해졌다. 다만 선불카드는 기존 방식대로 현금 결제 충전만 가능하다.

신형 키오스크 도입으로 기존에 역 직원에게 요청해야 했던 1회권·정기권 환불, 선불카드 권종 변경 등을 승객이 스스로 처리할 수 있게 됐다. 대중교통안심카드의 재등록(분실·도난 신고 카드)도 가능하다.


공사는 교통약자가 느낄 수 있는 물리적·심리적 장벽을 제거하기 위해 '무장애 설계'를 적용했다. 장애인차별금지법의 '무인 정보단말기 설치 운영 기준'을 엄격히 반영해 교통약자들이 편리하게 기기를 조작할 수 있도록 접근성과 편리성을 강화했다.


휠체어 사용자와 어린이를 위해 화면과 조작부 높이를 바닥으로부터 122cm 이내로 제작했으며, 낮은 화면모드도 제공한다. 시각장애인을 위한 점자 키패드 및 음성안내 이어폰 단자도 추가했고, 복잡한 단계를 줄이고 큰 글씨 중심의 인터페이스를 적용해 고령층과 저시력자도 직관적으로 이용할 수 있게 했다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 "이번 신형 교통카드 키오스크 설치 완료는 단순한 설비 교체를 넘어 현금 없는 최신 결제 트렌드 반영 및 교통약자 접근성 개선 결과"라며 "앞으로도 공사는 태그리스 결제 등 모두가 편리하게 이용할 수 있는 세계적 수준의 지하철서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
