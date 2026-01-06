서울지하철, 모든 역에 신형 교통카드 키오스크 설치

신용카드·간편결제 가능

교통약자 배려 '무장애 설계' 적용

서울교통공사가 신용카드와 간편결제가 가능한 신형 교통카드 키오스크 440대를 1~8호선 273개 전 역사에 설치 완료했다고 6일 밝혔다. 2009년 현금 결제만 가능했던 기존 기기 도입 이후 17년 만이다.

신형 교통카드 키오스크. 서울교통공사 제공.

지난해 9월 신형 키오스크 도입 계획을 발표한 지 4개월 만에 지난해 12월 31일 설치 공사가 완료됐다. 현금 없이도 승차권 구매가 가능해져 지하철 이용 편의성이 크게 높아질 전망이다.

가장 큰 변화는 결제 수단의 다양화다. 기존에는 현금 결제만 가능했으나 앞으로는 신용카드로 1회권·정기권·기후동행카드를 충전할 수 있다. 판매되는 카드 종류도 기존 1회용 1종에서 기후동행카드 등 총 5종으로 늘어났고, 신용카드 결제는 물론 카카오페이·네이버페이 등 각종 간편결제도 가능해졌다. 다만 선불카드는 기존 방식대로 현금 결제 충전만 가능하다.

신형 키오스크 도입으로 기존에 역 직원에게 요청해야 했던 1회권·정기권 환불, 선불카드 권종 변경 등을 승객이 스스로 처리할 수 있게 됐다. 대중교통안심카드의 재등록(분실·도난 신고 카드)도 가능하다.

공사는 교통약자가 느낄 수 있는 물리적·심리적 장벽을 제거하기 위해 '무장애 설계'를 적용했다. 장애인차별금지법의 '무인 정보단말기 설치 운영 기준'을 엄격히 반영해 교통약자들이 편리하게 기기를 조작할 수 있도록 접근성과 편리성을 강화했다.

휠체어 사용자와 어린이를 위해 화면과 조작부 높이를 바닥으로부터 122cm 이내로 제작했으며, 낮은 화면모드도 제공한다. 시각장애인을 위한 점자 키패드 및 음성안내 이어폰 단자도 추가했고, 복잡한 단계를 줄이고 큰 글씨 중심의 인터페이스를 적용해 고령층과 저시력자도 직관적으로 이용할 수 있게 했다.

한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 "이번 신형 교통카드 키오스크 설치 완료는 단순한 설비 교체를 넘어 현금 없는 최신 결제 트렌드 반영 및 교통약자 접근성 개선 결과"라며 "앞으로도 공사는 태그리스 결제 등 모두가 편리하게 이용할 수 있는 세계적 수준의 지하철서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





김민진 기자



