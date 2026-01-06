광주 서구의회 안형주 의원, 자치경찰위 '감사장' 수상

안형주 광주 서구의원. AD 원본보기 아이콘

광주 서구의회 더불어민주당 안형주 의원(상무2동, 서창동, 금호1·2동)은 최근 '2025년 시민 곁에 자치경찰' 실천에 기여한 공로로 감사장을 수상했다.

안 의원은 평소 경찰 업무에 대한 깊은 이해와 남다른 관심을 바탕으로, 시민 중심의 자치경찰 제도 실현을 위해 적극적으로 협력해 왔다.

특히, 경찰과의 협력을 통한 순찰차 전용 주차구획 설치 조례 제정 등 다각적인 정책 제안과 현장 소통 활동은 서구민의 체감 안전도를 높이고, 지역 특성에 맞는 치안 서비스 강화에 크게 기여했다는 평가다.

안 의원은 "서구민의 삶과 가장 가까운 곳에서 안전을 지키는 자치경찰의 중요성을 늘 강조해 왔다"며 "앞으로도 지역 치안 역량 강화와 주민들의 안전을 최우선으로 하는 의정활동을 펼지겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>