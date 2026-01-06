본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

HD한국조선해양, '1.5조원' 새해 첫 수주…美서 LNG선 4척 따내

오지은기자

입력2026.01.06 12:08

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미주 지역 선사와 초대형 LNG운반선 건조계약
화물 적재량 늘려 운송 효율과 경제성 확보
친환경·고부가 선박 중심 수주 이어가

HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양 이 새해 첫 선박 수주에 성공했다.


HD한국조선해양은 최근 미주 지역 선사와 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선 4척에 대한 건조계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 계약 규모는 총 1조4993억원이다. 이번에 수주한 선박은 20만㎥급 LNG 운반선으로, 길이 294.8m, 너비 48.9m, 높이 26.7m 규모다. 울산 HD현대중공업에서 건조돼 2029년 상반기까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.

과거 HD현대중공업이 건조해 인도한 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선. HD한국조선해양

과거 HD현대중공업이 건조해 인도한 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선. HD한국조선해양

AD
원본보기 아이콘

해당 선박은 일반적인 17만4000㎥급 LNG 운반선보다 화물 적재량을 늘려 단위당 운송비 절감이 가능하도록 설계됐다. 고효율 축발전기와 LNG 재액화 시스템 등 최신 사양을 적용해 연료 효율성과 운항 경제성도 함께 높였다.

영국 조선·해운 전문 분석기관 클락슨리서치에 따르면 신규 LNG 프로젝트 개발이 이어지는 가운데 노후 LNG 운반선 교체 수요가 더해지면서 올해 전 세계 LNG 운반선 발주는 비교적 활발할 것으로 전망된다.


또 HD현대중공업은 최근 2만2000㎥급 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선을 그리스 선사 캐피탈 클린 에너지 캐리어스에 인도했다. '액티브(ACTIVE)' 호로 명명된 이 선박은 2023~2024년 수주한 액화이산화탄소 운반선 4척 가운데 첫 인도 물량이다.

HD현대중공업이 최근 인도한 2만2000㎥급 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선. HD한국조선해양

HD현대중공업이 최근 인도한 2만2000㎥급 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선. HD한국조선해양

원본보기 아이콘

이 선박은 영하 55℃의 저온 환경을 유지할 수 있는 저장탱크 3기를 탑재해 액화이산화탄소뿐 아니라 LPG, 암모니아 등 다양한 액화가스 화물을 운반할 수 있도록 설계됐다. 육상 전원공급장치와 질소산화물 저감장치를 적용하고, 내빙 설계기술을 반영해 친환경성과 항해 안정성도 확보했다.


HD한국조선해양 관계자는 "친환경 선박 시장 확대에 대응해 기술 경쟁력을 높이고 고부가가치 선박 중심의 수주를 이어갈 계획"이라고 말했다.

한편 HD한국조선해양은 공시를 통해 올해 조선·해양 부문 수주 목표를 233억1000만달러(약 33조6000억원)로 제시했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물가 직격탄 "이 가격이었나?" 커피값 앞자리 바뀌었다…체감물... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍었다는 그 폰 써보니

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기