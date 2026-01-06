본문 바로가기
의료 연대기 한 권에 담다… 부민병원그룹, 창립 40주년 社史 발간

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.06 12:10

환자 중심 철학·스마트 헬스케어 전략… 미래 의료 청사진 제시

부민병원그룹이 창립 40주년을 맞아 지난 40년간의 성장 과정과 의료 철학을 체계적으로 정리한 사사(社史)를 발간했다.

부민병원그룹이 개원 40주년 기념식에서 사사봉정식을 갖고 있다. 부민병원 제공

이번 사사는 병원 설립 배경부터 주요 성장 과정, 급변하는 의료 환경 속에서의 도전과 성과를 담아 부민병원그룹이 어떤 선택과 전략으로 발전해 왔는지를 조망하고, 향후 나아갈 방향을 모색하는 데 초점을 맞췄다.


사사는 본책과 테마 화보집 등 총 2권으로 ▲성장사 ▲부문사 ▲부록으로 나뉜다. 성장사에는 부산부민병원을 시작으로 구포·서울·해운대부민병원으로 이어진 발전 과정과 함께, 개원을 앞둔 명지부민병원의 비전이 담겼다. 지역사회와 함께 성장해 온 병원의 발자취와 의료 인프라 확장 과정을 한눈에 살펴볼 수 있도록 구성됐다.

부문사에는 의료법인 인당의료재단을 중심으로 한 법인 운영의 역사와 부민미래의학연구원 설립 배경, 예방의학 분야 선도 사례, 사회공헌 활동 등이 수록됐다. 이를 통해 진료 중심을 넘어 연구와 예방의학, 공공성을 아우르는 의료기관으로 역할을 확장해 온 과정을 보여준다.


사사 전반에는 '환자 중심'이라는 일관된 철학과 함께 의료진, 임직원, 지역사회가 함께 만들어온 병원의 정체성이 녹아 있다. 단순한 연대기 기록을 넘어 시기별 의료 환경 변화 속에서 병원이 마주한 고민과 선택을 담아냈다는 점이 특징이다.


정흥태 의료법인 인당의료재단 이사장은 "부민병원 40년사는 걸어온 길을 정리하는 동시에, 앞으로 어떤 의료기관으로 나아갈 것인지를 스스로 묻는 기록"이라며 "미래 스마트 헬스케어 시대를 준비하는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

부민병원그룹은 예방의학과 정밀검진을 중심으로 AI 기반 진단 솔루션, 음성인식 전자의무기록, 환자 상태를 실시간 분석하는 데이터 기반 시스템을 구축해 진료 전 과정의 효율성과 정확도를 높여왔다. 이를 통해 환자 맞춤형 의료 환경을 구현하고, 스마트 헬스케어를 통해 의료의 질과 접근성을 동시에 강화하고 있다.


현재 부산과 서울에 4개 병원을 운영 중이며, 서울 강서구 마곡에는 프리미엄 건강검진센터 'BPLC in Magok(부민 프레스티지 라이프케어센터)'을 통해 예방의학 분야를 확대하고 있다. 또 2028년 개원을 목표로 부산 강서구에 500병상 규모의 명지부민병원을 건립 중이며, 제주 서귀포 제주헬스케어타운 내 녹지국제병원 운영권 확보를 통해 부산?서울?제주를 잇는 전국 의료 네트워크 구축에도 나섰다.


부민병원그룹의 40주년 사사는 국내 주요 대학과 국공립 도서관 등에 배포돼 한국 의료사의 한 단면을 보여주는 자료로 활용될 예정이며, e-book 형태로도 제작돼 부민병원 홈페이지를 통해 공개된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
