고창군, 소상공인 운전자금 100억원 투입…이자 보전

고창군이 경기 침체와 고금리 장기화로 경영난을 겪고 있는 지역 소상공인들을 위해 총 100억원 규모의 '2026년 소상공인 운전자금 지원사업'을 본격 시행한다.

5일 고창군에 따르면 이번 사업은 소상공인의 자금 수요에 맞춰 ▲소상공인 운전자금 ▲희망더드림 특례보증 등 두 가지 방식으로 운영된다.

먼저 '소상공인 운전자금'은 업체당 3,000만원 이내에서 융자를 지원하며, 고창군이 연 5% 이내의 이자를 보전해준다. 대출 기간은 3년으로 단기 자금이 필요한 소상공인에게 유용하다.

담보력이 부족한 소상공인을 위한 '희망더드림 특례보증'은 업체당 최대 5,000만원까지 대출이 가능하다. 연 3% 이내의 이차보전을 지원하며, 5년 상환 조건으로 안정적인 자금 운용을 돕는 것이 특징이다.

특히 지난해 전북신용보증재단 고창지점이 문을 열면서 신청 절차가 대폭 간소화됐다. 소상공인들은 지점을 방문해 상담 후 연중 상시 신청할 수 있어 더 신속한 금융 지원을 받을 수 있게 됐다.

심덕섭 고창군수는 "총 100억원 규모의 지원책이 자금난을 겪는 소상공인들에게 실질적인 경영 안정의 밑거름이 되길 바란다"며 "앞으로도 금융 지원과 환경 개선을 병행해 지역 소상공인의 자생력을 높이고 지역 경제 활력을 되찾는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





