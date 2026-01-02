본문 바로가기
올림픽대로 위 미술관, 국립현대미술관 작품 선봬...소장품 6점 공개

서믿음기자

입력2026.01.02 09:44

상설전 출품작 회화 6점 디지털존 공개

국립현대미술관은 서울 올림픽대로 여의도~노량진 구간 디지털존에서 MMCA 상설전에 출품 중인 회화 명작 소장품 6점을 새롭게 선보인다고 2일 밝혔다.

올림픽대로 강남방향 디지털존. 국립현대미술관 제공

올림픽대로 강남방향 디지털존. 국립현대미술관 제공

국립현대미술관은 지난해 7월 대형 디지털 전광판 6기로 구성된 올림픽대로 디지털존을 개장한 이후, 한국지방재정공제회와의 제휴를 통해 미술관 캠페인 '지금 여기, 국립현대미술관'과 계절에 어울리는 소장품을 소개해 왔다. 일상 공간을 전시장으로 확장한 '도로 위 미술관' 프로젝트는 상습 정체 구간을 오가는 하루 평균 약 24만 대의 차량 운전자들에게 지루함 대신 일상 속 예술 향유의 기회를 제공하고 있다.


새해를 맞아 2일부터는 '추운 겨울 거리, 예술로 전하는 온기'를 주제로 국립현대미술관 서울관과 과천관 상설전에서 만날 수 있는 주요 작품 가운데, 겨울철 시민들에게 위로와 포근함을 전할 수 있는 따뜻한 색감의 회화 명작 6점을 송출한다.

이번에 선보이는 작품은 한국 추상미술의 선구자 유영국의 '산', 가족에 대한 애정을 담은 장욱진의 '새와 가족', 한국 최초의 여성 서양화가 나혜석의 '화령전작약'을 비롯해 오지호의 '봄 풍경', 이봉상의 '허수아비와 사막', 한묵의 'T 구성' 등이다. 국립현대미술관은 이번 회화 명작 공개 이후에도 주요 전시를 비롯한 다양한 현대미술 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다.


김성희 국립현대미술관장은 "추운 겨울, 도로 위에서 마주치는 근현대 회화 명작들이 국민들의 지친 일상에 작은 위안과 따뜻한 온기를 전할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr


