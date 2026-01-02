용산구, 행정·생활·복지·건강 등 달라지는 제도 55개 공개

지역돌봄 통합지원·용산문화재단 출범 등

서울 용산구(구청장 박희영)가 새해를 맞아 구민의 일상에 직접적인 변화를 가져올 주요 정책과 제도를 정리한 '2026 달라지는 구정과 제도'를 2일 구 누리집에 공개했다.

이번 안내는 행정·생활(6개), 복지·건강(22개), 보육·교육(5개), 문화·경제(8개), 안전·도시(14개) 등 5개 분야로 나눠 총 55개 변화를 담았다.

용산구 2026 달라지는 구정과 제도 누리잡지. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

행정·생활 분야에서는 이달 중 용산구 종합행정타운이 열린 생활 공간으로 재탄생한다. 청사 2층 로비와 실외 광장을 정원형 휴게공간으로 재구성한다. 올해부터 생활쓰레기 배출일은 일~금요일, 주 6일로 확대된다. 기존에는 일~목요일 주 5일 배출이 원칙이었다. 공동주택에서만 설치했던 전파식별(RFID) 음식물 종량기는 일반주택으로도 대상을 확대해 설치 시범사업을 펼친다.

복지·건강 분야에서는 올 3월부터 지역돌봄 통합지원 사업을 본격 시행한다. 어르신 일자리 거점기관인 용산시니어클럽이 5월 개관하고, 구립용암데이케어센터는 7월 문을 연다. 구민 누구나 온마음숲센터에서 전문 심리상담 서비스를 받을 수 있고, 3월부터는 전용 누리집도 운영한다. '치매 원효로 상담실'과 '체력인증센터'도 구축하며, 발달장애인 배상책임보험 가입 지원도 새로 선보인다.

보육·교육 분야에서는 2일 이촌2동 스터디카페형 청소년공부방이, 3월에는 용산50플러스센터가, 4월에는 서울형 키즈카페 청파동점이, 5월에는 용산청소년센터 수영장이 문을 연다.

문화·경제 분야에서는 3월 용산구 문화정책을 전담할 용산문화재단이 출범하고, 주민과 예술가가 함께 이용하는 문화복합시설이 개관한다. 오랜 시간 지역을 지켜온 소상공인을 발굴·지원하는 '오래이음가게' 사업도 펼친다. 새로운 관광명소 '이태원 전망대'도 조성한다.

안전·도시 분야에서는 강설 대비 도로열선 확충, 폭염·한파 대비 냉온사랑방, 무료 생수 용산구샘터 등 계절별 안전대책을 마련한다. 3월부터는 폐쇄회로(CC)TV 인공지능(AI) 고속검색을 활용한 사회적 약자 보호 체계도 강화한다. 용산국제업무지구 조성, 용산전자상가 일대 신산업 거점화, 한남 재정비촉진사업 등 주요 개발사업도 추진한다. 자세한 내용은 구 누리집 '용산소개→구정홍보'에서 누리잡지 형태로 확인할 수 있다.

박희영 용산구청장은 "2026년 달라지는 구정은 구민의 일상 속 불편을 줄이고 삶의 질을 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 행정·복지·안전 전 분야에서 체감할 수 있는 변화로 행복한 삶을 누리실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>