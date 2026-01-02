본문 바로가기
美, 이탈리아산 파스타 반덤핑 관세 대폭 인하

이승형기자

입력2026.01.02 05:58

00분 33초 소요
92％→2~14% 조정
최종 결론 3월11일 발표 예정

미국이 이탈리아산 파스타에 부과하기로 한 90% 넘는 반덤핑 관세를 10% 내외로 인하하기로 했다고 블룸버그통신 등이 1일(현지시간) 이탈리아 외무부를 인용해 보도했다.


AP연합뉴스

AP연합뉴스

원본보기 아이콘

블룸버그통신에 따르면 미국 상무부가 새해부터 이탈리아 파스타 업체 13곳 제품에 부과하기로 한 최대 92%의 반덤핑 관세는 업체별로 하향 조정됐다. 업체별 관세율을 보면 라몰리사나 약 2.3%, 가로팔로 14%이며 나머지 11곳은 9.1%다.

미국 상무부의 반덤핑 조사는 오는 3월까지였지만 예정보다 결론이 앞당겨졌다는 것이 이탈리아 외무부의 설명이다. 이탈리아 외무부는 "관세 조정은 미국 당국이 우리 기업의 협력 의지를 인정하고 있다는 신호"라며 "최종 결론은 3월11일 발표될 예정"이라고 밝혔다. 미국 상무부의 공식 발표 전까지 최종 반덤핑 관세율은 달라질 수 있다고 블룸버그통신은 전했다.


미국은 지난해 9월 이탈리아 파스타 업체가 미국 시장에서 가격을 지나치게 낮췄다며 반덤핑 관세 부과를 결정했다. 이는 대미 수출품에 적용되는 기본 관세 15%에 추가되는 것이다.


미국은 이탈리아에 이어 세계 2위 파스타 생산국이다. 이탈리아는 유럽연합(EU) 전체 파스타의 69%를 생산한다. 이탈리아 국가통계청(ISTAT) 자료에 따르면 2024년 이탈리아 파스타 수출액은 40억유로(약 6조8000억원)를 넘어섰다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

