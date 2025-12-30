화순군, 행안부 재난관리평가서 '우수기관' 선정

특별교부세 2억 1천750만원 확보

전남 화순군이 30일 '2025년 재난관리평가'에서 우수기관으로 선정돼 국무총리 표창과 함께 재정 인센티브로 특별교부세 2억 1,750만 원을 확보했다고 밝혔다.

군에 따르면 행정안전부가 주관한 이번 평가는 재난관리책임기관 340개(중앙부처 30, 공공기관 67, 지자체 243)를 대상으로 재난안전관리 실태를 평가해 기관의 재난관리 책임성과 대응 역량을 제고하기 위해 지난 2005년부터 진행되고 있다.

평가는 서면평가와 현장평가로 진행된다. 군은 지난 2월 실시된 현장평가에서 군민 안전을 최우선 가치로 하는 현장 행정 추진 의지를 밝히고, 재난 취약 요인에 대한 선제적 예방대책과 체계적 대응체계를 점검·설명해 평가단으로부터 긍정적인 평가를 받았다.

이번 평가 결과에 따른 재정 인센티브는 재난 예방과 안전관리 업무를 수행하는 주민안전과를 비롯한 관련 부서 직원들의 사기 진작에도 기여할 것으로 기대된다.

조영균 주민안전과장은 "이번 성과를 바탕으로 재난 대응 역량을 더욱 강화하고, 선제적 재난 예방 정책과 현장 중심의 안전관리 체계를 지속적으로 발전시켜 군민이 체감할 수 있는 안전한 생활환경 조성에 박차를 가하겠다"고 말했다.





