본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

함안 한 제지공장서 추락한 500㎏ 구조물, 노동자 덮쳐 … 50대 사망

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.30 16:00

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
함안 한 제지공장서 추락한 500㎏ 구조물, 노동자 덮쳐 … 50대 사망
AD
원본보기 아이콘

30일 오전 9시 50분께 경남 함안군 칠서공단의 한 제지공장에서 천장크레인에 연결된 철제구조물이 5m가량 아래로 추락해 작업자를 덮쳤다.


이 사고로 하도급 업체 소속 50대 노동자 A 씨가 철제구조물에 깔리면서 머리 등을 크게 다쳐 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

해당 구조물은 무게 500kg의 철제 발판으로 가로 7.5m, 세로 1.8m 크기로 파악됐다.


당시 공장에서는 이 발판을 설치하고 있었으며 철제구조물 양쪽을 끈(슬링벨트)으로 천장크레인에 연결해 옮기던 중 알 수 없는 이유로 연결된 한쪽 끈이 끊어지며 사고가 난 것으로 전해졌다.


경찰은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 사고 원인과 업무상 과실치사 혐의 여부 등을 조사 중이다.

고용노동부도 현장에 근로감독관을 보내 중대재해처벌법, 산업안전보건법 위반 여부 등을 확인하고 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제, 한동훈 관리 책임 확인"

새로운 이슈 보기