30일 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표가 의원들에게 인사하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스동문서답하고 동시통역기 거부…로저스 쿠팡 대표 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 인사하는 로저스 쿠팡 대표
2025년 12월 30일(화)
30일 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표가 의원들에게 인사하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
턱뼈 부러졌지만 1360억 챙겼다...전용기에 돈 잔뜩 뿌리고 '찰칵'
"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'
"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美
유명 트로트 여가수, 상간 소송 피소…애정행각 CCTV 포착
"뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'[2025 무연고사 리포트⑭]
"화장실 쓰고 커피 주문 안 해" 영업 방해 신고한 점주
"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'
박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"
유명 트로트 여가수, 상간 소송 피소…애정행각 CCTV 포착
고장 난 전조등 대신 '손전등' 꽂고 달렸다…美 '맥가이버 운전자' 논란
'연명형 대출' 줄이고 상권 키운다…소상공인 정책, 구조 전환