[포토] 인사하는 로저스 쿠팡 대표

30일 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표가 의원들에게 인사하고 있다.







