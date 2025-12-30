팔로워 8900만명 부산 집결… 부산시, 대형 인플루언서 명예홍보대사 위촉

1년간 콘텐츠 협업, 행사·축제 참여



10개팀 부산 도시 매력 세계로 전파

팔로워 총 8900만명에 이르는 대형 인플루언서들이 부산에 집결했다.

부산시는 파급력과 홍보 효과가 높은 국내 인플루언서 10개팀을 부산을 알리는 명예홍보대사로 위촉했다고 30일 알렸다.

최근 1인 미디어가 주요 홍보 채널로 자리잡으면서 시는 인플루언서를 도시 홍보의 전략적 파트너로 참여시키기로 했다. 소셜미디어 기반 홍보를 강화하기 위해 이번 위촉을 추진한 것이다.

이번에 위촉된 명예홍보대사 10개팀은 K-컬처, 여행, 패션, 애니메이션, 정보기술(IT) 등 다양한 분야에서 활동 중인 국내 상위급 인플루언서들로 총 팔로워 수는 8900여만명이다. 이들은 국내뿐 아니라 중국, 영미권, 스페인어권 등 해외 팬층도 확보하고 있다.

주요 인플루언서로는 유튜브 한국 순위 상위권 채널인 '계향쓰', 틱톡 상위 채널 '온오빠', 문화연예대상 인플루언서 부문 수상자인 '신사마', 틱톡 어워즈 수상자인 '릴리언니' 등이 포함됐다. 이 밖에도 문화예술, IT, 생활 콘텐츠, 음악 분야 채널들이 함께 위촉됐다.

명예홍보대사들은 위촉일로부터 1년간 부산시와 협업해 홍보 콘텐츠 제작, 주요 행사와 축제 참여 등 다양한 활동을 통해 부산의 매력을 알릴 예정이다.

위촉식은 지난 27일 도모헌에서 열렸다. 박형준 시장과 인플루언서 간 간담회, 명예홍보대사 위촉, 도모헌 시설 체험과 정책 투어 등이 진행됐다. 행사 참가자들은 광안리 드론나이트 쇼 등 부산의 주요 관광 콘텐츠도 함께 체험했다.

부산시는 이번 위촉을 계기로 민간과 행정이 협력하는 중장기 홍보 체계를 구축하고 디지털 콘텐츠 중심의 도시 홍보를 이어갈 계획이다.

부산시 명예홍보대사로 위촉된 인플루언서들과 박형준 부산시장이 카메라 앞에 섰다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>