금산군보건소, '기간제 진료의사' 2명 공개 채용

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.30 09:49

2026년 1월~10월까지 9개월간 근무

금산군보건소(사진=금산군 제공)

금산군보건소(사진=금산군 제공)

충남 금산군보건소가 지역 보건의료 서비스 강화를 위해 추진하는 기간제 진료 의사 2명 공개 채용을 재공고했다.


진료 의사 공개 채용은 공중보건의사 배치 감소에 따른 진료 공백을 해소하고 지역 주민에게 안정적인 의료서비스를 제공하기 위해 추진된다.

채용된 진료 의사는 2026년 1월부터 10월까지 9개월간 근무하게 되며 보건소 및 보건지소에서 진료 업무를 수행한다. 주요 업무는 예방접종 예진, 제증명 발급을 위한 검진 등 지역 주민을 대상으로 한 공공보건의료 서비스 제공이다.


원서 접수는 31일부터 2026년 1월 6일까지 금산군보건소 3층 보건행정팀에서 받는다. 응시 자격과 제출 서류 등 자세한 사항은 금산군청 및 금산군보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다.


길진아 보건행정과 담당자는 "기간제 진료 의사 공개 채용은 의료 인력 공백을 최소화하기 위해 추진 중"이라며 "의료 인력 확보를 위해 내년 시니어 의사 지원사업 응모 등 여러 방안을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
