[인사]다올금융그룹

장효원기자

입력2025.12.29 17:28

<다올투자증권>


◆승진

◇ 부사장


▲경영지원부문대표 전수광


◇ 전무

▲리테일&플랫폼부문대표 남윤근


◇ 상무


▲액티브솔루션팀장 류종열 ▲경영전략실장 민두하


◇ 상무보


▲영업부장 오진승 ▲PI팀장 김성욱 ▲회계팀장 이은주 ▲리스크관리팀장 이숙현


◇ 이사대우


▲기획실장 겸 경영기획팀장 이종하 ▲IB부문 1본부2팀장 박기범 ▲IB부문 2본부1팀장 홍일 ▲채권금융수석매니저 김미화 ▲글로벌상품팀장 최일상 ▲고객만족센터장 유선희 ▲기업분석팀 박영도 ▲투자전략팀 김경훈 ▲자금팀장 강인숙


◆신규선임


◇ 부문대표


▲Fixed Income부문 윤신영


◇ 본부장


▲IB부문 2본부 태성일 ▲IB부문 3본부 김영진 ▲채권본부 신준호 ▲IT본부 오임권


◇ 실장


▲커뮤니케이션실 윤숭상


◇ 팀장


▲HR팀 김균태


<다올저축은행>


◆승진


◇ 상무


▲경영관리본부장 강동구 ▲투자금융본부장 박성신 ▲개인금융본부장 최원근


<다올자산운용>


◆승진


◇ 상무보


▲리테일마케팅본부장 김성산


◇ 이사


▲투자금융본부장 최원재 ▲경영지원본부장 이정우


◆신규선임


◇ 본부장


▲채권운용본부 김준현





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

