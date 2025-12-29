양산시, 2026년 상반기 대규모 정기인사 단행

승진 137명 등 541명, AI 기반 행정서비스·통합돌봄체계 강화

양산시가 2026년 상반기 정기인사를 통해 대대적인 인적 재편에 나섰다.

경남 양산시는 2026년 상반기 정기인사(2026년 1월 1일 자)를 단행했다. 인사 규모는 승진 137명(4급 1명, 5급 9명, 6급 25명, 7급 이하 102명), 전보 230명, 신규임용 26명, 직제개편 33명 등 총 541명이다.

2026년에 공무원 정원을 57명 증원해 2025년 상반기 대비 승진자는 41명이 늘었으며, 그중 7급 이하 승진 인원이 38명을 차지해 하위직 공무원들의 사기 진작을 크게 제고하는 기회가 됐다.

이번 인사는 조직개편과 연계해 빠르게 변화하는 환경에 대응하고, 업무 추진 성과와 시정 기여도를 고려한 전문성을 갖춘 인재를 배치해 조직 운영의 효율성을 강화했다.

특히 민선 8기의 주요 과제들을 성공적으로 마무리하고 성과로 이어가는 시점에서 내년 시 승격 30주년을 맞이해 2026 양산 방문의 해, 회야강 르네상스 사업, 양산 경전철 개통과 광역철도 추진, 맞춤형 복지와 안전한 정주 환경 조성 등 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 전문성과 혁신적인 업무 실행력을 갖춘 관리자를 전략적으로 배치했다.

하반기 조직의 핵심인 AI 기반 행정서비스 정책을 추진할 전문가를 중용하고, 지역 맞춤형 통합돌봄서비스를 강화해 빈틈없는 복지 컨트롤타워를 구축하는 데 중점을 두고 있다.

정기인사에 앞서 직원들과의 소통을 강화하고 행정의 효율성을 높이기 위해 희망부서 신청과 고충상담·국소관장 추천제도를 시행해 업무난이도, 직무성과, 개인별 적성·능력 등을 고려해 부서 배치를 추진했다. 앞으로도 지속적으로 직원들과 소통해 인사행정의 투명성과 공정성을 강화할 예정이다.

또 신규 공무원 26명을 임용해 부서별 결원을 해소하고, 효율적인 행정 서비스를 제공하기 위한 발판을 마련했다. 이번에 임용되는 신규공무원은 행정 2명, 사회복지 6명, 사서 1명, 공업 2명, 농업 2명, 녹지 2명, 보건 1명, 의료기술 1명, 간호 1명, 환경 1명, 시설 4명, 방재안전 2명, 운전 1명으로 13개 직렬 26명으로 1월 2일 임용장 수여식을 개최하며, 시정운영의 새로운 활력이 될 것으로 기대된다.

양산시 관계자는 "이번 인사는 주요 사업이 흔들림 없이 완결될 수 있도록 조직 운영의 안정성과 연속성을 유지하면서도, 정부정책과 다양한 행정환경에 대응하기 위한 탄력적인 인사 운영으로 시민들이 신뢰하고 체감할 수 있도록 더욱 도약하는 양산시를 만들어 가겠다"고 말했다.





