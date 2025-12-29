본문 바로가기
[포토] 이재명 대통령 청와대 첫 출근길

조용준기자

입력2025.12.29 09:45

[포토] 이재명 대통령 청와대 첫 출근길
이재명 대통령이 탄 차량 행렬이 29일 오전 서울 경복궁 인근을 지나 청와대로 향하고 있다. 대통령이 청와대로 출근하는 것은 문재인 전 대통령이 마지막으로 출근한 퇴임일인 2022년 5월 9일로부터 3년 7개월만이다.





