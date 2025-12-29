본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도, 올해 322가구 '주택 개보수' 지원

이영규기자

입력2025.12.29 07:06

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 올해 '햇살하우징 사업'을 통해 저소득층 322가구의 주택 개보수를 지원했다.


햇살하우징 사업은 저소득층 주택의 난방비 및 전기료 절감 등을 위해 기준 중위소득 50% 이하 가구를 대상으로 기밀성 창호 및 출입문, LED 조명, 보일러·에어컨 교체, 벽체 내부 단열 보강 등을 지원하는 주택 개조사업이다. 경기도는 2013년부터 이 사업을 추진하고 있다.

올해 지원을 받은 A씨는 "단열 공사를 하고 나니 집안의 온기가 예전과 확연히 달라졌고 난방비 부담이 줄었다"고 말했다.


경기도의 햇살하우징 사업 지원 전과 후의 사진

경기도의 햇살하우징 사업 지원 전과 후의 사진

AD
원본보기 아이콘

B씨는 "그동안 보일러가 제대로 작동하지 않고 전등도 고장 나 매우 불편했는데 따뜻하고 편하게 지낼 수 있게 됐다"고 감사함을 표했다.


김태수 경기도 주택정책과장은 "오래된 주택은 안전 및 생활상의 불편뿐만 아니라 수선유지 비용과 전기 및 가스 요금 등의 관리비도 증가한다"며 "햇살하우징 사업은 주거생활 불편 해소와 주거비용 절감의 일석이조의 효과가 있다"고 말했다.

경기도는 2013년 이후 지금까지 총 4052가구에 주택 개보수를 지원했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

항암치료 받으며 일했는데…투병 1년여 만에 숨진 37세 女시장 항암치료 받으며 일했는데…투병 1년여 만에 숨진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

유호정·이재룡 부부, 주차장 부지가 20년 만에 398억 빌딩으로

황하나, 꽁꽁 싸맨 '명품 구속 패션' 화제…얼마길래

"야쿠자는 방송 나와 연애할 수 있을까"…논란의 프로그램 '불량연애' 해설

신인감독 김연경의 여운에 빠진 사람들…"'넵쿠시'에 위로 받았다"

하루에 몇 보 걸으세요? 인지 기능 저하 늦추는 '5000보'

쿠팡 사태 한달, 제자리 돌아온 수혜주…"장기적으로 살펴야"

새로운 이슈 보기