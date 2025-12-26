본문 바로가기
JB금융, 네이버클라우드와 AI 금융 서비스 업무협약 맺어

오규민기자

입력2025.12.26 09:54

기업 여신 상담·심사 과정에 활용 검토

JB금융지주 와 네이버클라우드가 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 금융 서비스 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


JB금융지주 산하 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈과 네이버클라우드는 하이퍼클로바X, AICC 등 AI 기술을 기반으로 한 디지털 금융 혁신 과제 발굴, AI·빅데이터·클라우드 등 최신 정보기술(IT) 고도화 및 사업 협력, 금융 분야 AI 연구 및 특화 모델 공동 개발에 협력할 계획이다.

이재관 JB우리캐피탈 상무(왼쪽부터), 김유원 네이버클라우드 대표, 탁형재전북은행 부행장, 변동하 광주은행 부행장이 기념촬영을 하고 있다. JB금융지주

이재관 JB우리캐피탈 상무(왼쪽부터), 김유원 네이버클라우드 대표, 탁형재전북은행 부행장, 변동하 광주은행 부행장이 기념촬영을 하고 있다. JB금융지주

이번 협력을 통해 JB금융은 기업 여신 상담부터 심사, 사후관리까지 금융 업무 전반에 AI를 활용하는 방안을 단계적으로 검토할 예정이다. 네이버클라우드의 거대언어모델(LLM)인 하이퍼클로바X를 기반으로, 상담 정보와 각종 문서에서 필요한 데이터를 추출·정형화해 초기 상담 효율을 높이고, 심사과정에서는 신청서·재무자료·거래 정보 등을 AI가 요약·분석해 심사 판단을 지원하는 방향을 논의한다. 이를 통해 심사 종료 후 승인 판단 근거를 AI가 자동 생성해 여신심사의 투명성과 신뢰성을 높일 수 있는 AI 활용 모델을 공동으로 모색할 계획이다.

기업 여신 분야를 중심으로 LLM 활용 방안에 대한 논의도 본격화한다. 장기적인 협업을 통해 기술 로드맵과 협력 방향을 구체화하고, 새로운 금융 분야에 AI를 적극 도입할 계획이다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
