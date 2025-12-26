본문 바로가기
시황

코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세

권현지기자

입력2025.12.26 09:50

마이크론발 반도체 강세
코스닥도 3거래일만 반등

26일 코스피는 강보합권에서 상승 출발해 4130선에서 등락하고 있다. 코스닥도 강보합세로 거래를 시작해 3거래일 만에 상승세로 돌아섰다.

연합뉴스

이날 오전 9시 17분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.59% 오른 4132.72를 나타냈다. 지수는 전장보다 0.53% 뛴 4130.37에 출발한 뒤 4120~4140선에서 오르내리고 있다.


외국인과 기관이 각각 200억원, 373억원을 순매수하며 시장을 주도하고 있다. 반면 개인은 616억원을 팔아치우고 있다.

업종별로는 전기·전자(1.71%)가 가장 높은 상승률을 보이고 있다. 간밤 미국 뉴욕 증시에서 마이크론이 3%대 강세를 보인 점이 국내 반도체 업종에 긍정적 영향을 주는 것으로 해석된다. 이어 제조(1.01%) 종이·목재(0.34%) 의료·정밀기기(0.34%) 운송·창고(0.33%) 운송장비·부품(0.23%) 등이 오름세다. 반면, 오락·문화(-1.20%) 음식료·담배(-0.78%) 유통(-0.64%) 전기·가스(-0.47%) 금속(-0.45%) 화학(-0.36%) 등은 내리고 있다.


시가총액 상위 종목에서도 반도체 강세가 두드러진다. 삼성전자 는 전장보다 2.97% 올라 주가가 11만4400원까지 올라섰고, SK하이닉스 도 1%대 강세를 보이고 있다. 이 밖에도 삼성바이오로직스 (0.03%) HD현대중공업 (0.39%) 등이 오름세다. 반면, LG에너지솔루션 (-0.38%) 두산에너빌리티 (-0.79%) KB금융 (-1.27%) 기아 (-0.17%) 등은 하락하고 있다.


같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.69% 오른 921.47을 기록했다. 코스닥지수는 이날 전장보다 0.62% 뛴 920.90으로 출발했다.

개인과 기관이 각각 55억원, 185억원을 사들이는 가운데 외국인은 209억원을 내다 팔고 있다.


업종별로 살펴보면 일반서비스(1.34%) 금융(1.18%) 기계·장비(0.97%) IT서비스(0.96%) 전기·전자(0.80%) 비금속(0.71%) 등이 오르고 있고, 출판·매체복제(-0.86%) 섬유·의류(-0.64%) 오락·문화(-0.51%) 종이·목재(-0.50%) 건설(-0.25%) 등이 내림세를 보이고 있다.


시총 상위 10개 종목 가운데서는 알테오젠 (3.84%) 에코프로비엠 (0.57%) 에코프로 (1.54%) 에이비엘바이오 (0.96%) 리가켐바이오 (0.75%) HLB (0.97%) 펩트론 (1.31%) 등이 상승세다. 레인보우로보틱스 (-0.21%) 코오롱티슈진 (-2.45%) 등은 하락하고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

