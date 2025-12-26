코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세

마이크론발 반도체 강세

코스닥도 3거래일만 반등

26일 코스피는 강보합권에서 상승 출발해 4130선에서 등락하고 있다. 코스닥도 강보합세로 거래를 시작해 3거래일 만에 상승세로 돌아섰다.

이날 오전 9시 17분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.59% 오른 4132.72를 나타냈다. 지수는 전장보다 0.53% 뛴 4130.37에 출발한 뒤 4120~4140선에서 오르내리고 있다.

외국인과 기관이 각각 200억원, 373억원을 순매수하며 시장을 주도하고 있다. 반면 개인은 616억원을 팔아치우고 있다.

업종별로는 전기·전자(1.71%)가 가장 높은 상승률을 보이고 있다. 간밤 미국 뉴욕 증시에서 마이크론이 3%대 강세를 보인 점이 국내 반도체 업종에 긍정적 영향을 주는 것으로 해석된다. 이어 제조(1.01%) 종이·목재(0.34%) 의료·정밀기기(0.34%) 운송·창고(0.33%) 운송장비·부품(0.23%) 등이 오름세다. 반면, 오락·문화(-1.20%) 음식료·담배(-0.78%) 유통(-0.64%) 전기·가스(-0.47%) 금속(-0.45%) 화학(-0.36%) 등은 내리고 있다.

시가총액 상위 종목에서도 반도체 강세가 두드러진다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 114,900 전일대비 3,800 등락률 +3.42% 거래량 12,168,950 전일가 111,100 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 ‘천스닥’ 임박…정책 모멘텀에 개인 매수세 확대되나[특징주]삼성전자, 다시 사상 최고가 경신삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것' 전 종목 시세 보기 close 는 전장보다 2.97% 올라 주가가 11만4400원까지 올라섰고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 603,500 전일대비 15,500 등락률 +2.64% 거래량 1,426,241 전일가 588,000 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 ‘천스닥’ 임박…정책 모멘텀에 개인 매수세 확대되나‘천스닥’ 눈앞! 정부 코스닥 부양 정책에 투자자 매수세 증가코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close 도 1%대 강세를 보이고 있다. 이 밖에도 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,681,000 전일대비 10,000 등락률 -0.59% 거래량 7,023 전일가 1,691,000 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (0.03%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 516,000 전일대비 3,000 등락률 -0.58% 거래량 35,367 전일가 519,000 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락투자금을 최대 4배까지? 금리는 연 4%로 부담 없이! 전 종목 시세 보기 close (0.39%) 등이 오름세다. 반면, LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 6,000 등락률 -1.54% 거래량 46,468 전일가 390,500 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 LG엔솔, 美배터리공장 건물 혼다에 매각…4.2조 유동성 확보종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-0.38%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 1,000 등락률 -1.32% 거래량 1,046,624 전일가 75,900 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 ‘천스닥’ 임박…정책 모멘텀에 개인 매수세 확대되나삼성전자·테슬라 이어…크리스마스 주식 선물은 '이것'‘천스닥’ 눈앞! 정부 코스닥 부양 정책에 투자자 매수세 증가 전 종목 시세 보기 close (-0.79%) KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 124,700 전일대비 1,400 등락률 -1.11% 거래량 88,902 전일가 126,100 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 KB라이프·골든라이프케어, 日 시니어기업과 협력체계 구축코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (-1.27%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,450 전일대비 550 등락률 -0.45% 거래량 138,698 전일가 121,000 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 현대차그룹, 글로벌 자동차 상을 석권하다…정의선 '고객경영 리더십' 결실쏘렌토 2년 연속 국내 베스트셀링카…아반떼 '톱3' 유력코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락 전 종목 시세 보기 close (-0.17%) 등은 하락하고 있다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.69% 오른 921.47을 기록했다. 코스닥지수는 이날 전장보다 0.62% 뛴 920.90으로 출발했다.

개인과 기관이 각각 55억원, 185억원을 사들이는 가운데 외국인은 209억원을 내다 팔고 있다.

업종별로 살펴보면 일반서비스(1.34%) 금융(1.18%) 기계·장비(0.97%) IT서비스(0.96%) 전기·전자(0.80%) 비금속(0.71%) 등이 오르고 있고, 출판·매체복제(-0.86%) 섬유·의류(-0.64%) 오락·문화(-0.51%) 종이·목재(-0.50%) 건설(-0.25%) 등이 내림세를 보이고 있다.

시총 상위 10개 종목 가운데서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 436,000 전일대비 6,000 등락률 +1.40% 거래량 283,488 전일가 430,000 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락 전 종목 시세 보기 close (3.84%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 1,200 등락률 -0.76% 거래량 92,333 전일가 157,700 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착'대장주도 다 넘어간다' 뒤숭숭…"네이버·셀트리온 남았다면 진작 '천스닥'"[코스닥 활성화]② 전 종목 시세 보기 close (0.57%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 97,200 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 789,395 전일가 97,300 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 넥스트레이드, 내년 1분기 거래 종목 700개 선정코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (1.54%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 188,600 전일대비 1,100 등락률 +0.59% 거래량 321,410 전일가 187,500 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락오를 때 수익 높이려면 투자금이 넉넉해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (0.96%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 173,100 전일대비 600 등락률 +0.35% 거래량 88,065 전일가 172,500 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착4000피 회복…코스닥은 1.6%↑ 전 종목 시세 보기 close (0.75%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,700 전일대비 150 등락률 +0.32% 거래량 99,044 전일가 46,550 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착코스피, 4100선 회복…삼성전자·SK하이닉스 강세 전 종목 시세 보기 close (0.97%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 227,000 전일대비 2,500 등락률 -1.09% 거래량 71,833 전일가 229,500 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착 전 종목 시세 보기 close (1.31%) 등이 상승세다. 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 478,000 전일대비 4,500 등락률 -0.93% 거래량 79,568 전일가 482,500 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴종목 잘 골랐다면 투자금 넉넉하게 마련해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피, 상승폭 내주며 보합권…4120선 등락 전 종목 시세 보기 close (-0.21%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 72,600 전일대비 1,000 등락률 -1.36% 거래량 106,010 전일가 73,600 2025.12.26 09:44 기준 관련기사 코스피, 외인·기관 '사자'에 사흘째 상승…코스닥은 하락'산타랠리' 훈풍…코스피, 사흘째 오르며 4120선 안착코스피, 하루 만에 4000선 붕괴…외국인·기관 '팔자'에 약세 마감 전 종목 시세 보기 close (-2.45%) 등은 하락하고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



