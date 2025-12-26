"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

생수로 착각해 '페트병 소주' 구매

일부는 "나라도 착각하겠다" 공감

한 일본인 관광객이 한국 편의점에서 소주를 생수로 착각해 마셨다는 후기가 확산하고 있다. 페트병에 판매하는 소주를 생수로 착각한 것인데, 한국 여행을 다녀온 일본 누리꾼들에게 공감대를 형성하고 있다.

25일 일본 경제 매체 '리모'는 일본인 여행객 A씨가 최근 인천공항에서 생수라고 생각하고 구입한 페트병 소주가 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 되고 있다고 전했다.

보도에 따르면 일러스트레이터로 활동 중인 A씨는 한국 친구가 운영하는 굿즈 샵의 팝업 이벤트 참여를 위해 한국을 방문했다. 한국어를 전혀 몰랐던 그는 인천공항 내 편의점에서 패키지가 일본의 생수 제품처럼 생긴 페트병 제품을 주저 없이 구입했다. 가격도 저렴해 의심하지 않았다고, 겉모습은 물처럼 보였지만 A씨가 구입한 페트병은 소주 '참이슬' 16도 제품이었다.

해당 제품을 한 모금 마셨다가 강한 알코올 냄새에 깜짝 놀란 A씨는 "한국의 물은 원래 이런 맛인가"라고 의심하며 사진 번역 앱으로 확인한 후에야 자신이 구입한 '생수'가 소주라는 사실을 알게 됐다.

A씨는 "이런 패키지라면 당연히 물인 줄 알지" 라는 코멘트와 함께 한 장의 사진을 SNS에 올렸고, 해당 게시물에는 20만개에 가까운 '좋아요'가 달렸다.

일본 누리꾼들은 "물로 보이는게 당연하다", "이건 충분히 헷갈릴 만하다", "가격까지 물값이라 더 속았을 것"이라는 반응을 보이며 공감을 나타냈다. 일부는 "칼로리 표시를 보면 물이 아닌 걸 알 수 있다"는 반응을 남기기도 했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



