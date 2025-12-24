본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

상설특검, '쿠팡 불기소 외압 의혹' 엄희준·김동희 검사 압수수색

곽민재기자

입력2025.12.24 14:58

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'불기소 외압 의혹' 실체 확인
쿠팡 본사 등 이틀째 압수수색

'쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 수사 무마 의혹을 받는 검사들에 대한 압수수색에 착수했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

특검팀은 24일 오후 김동희 부산고검 검사(전 부천지청 차장), 엄희준 광주고검 검사(전 부천지청장), 신가현 인천지검 부천지청 검사(쿠팡 퇴직금 사건 주임검사) 사무실에 대한 압수수색 영장 집행에 착수했다고 밝혔다.

앞서 문지석 광주지검 부장검사는 인천지검 부천지청 형사3부 부장검사 재직 당시 쿠팡의 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건을 수사하는 과정에서 당시 지청장이던 엄 검사와 김 검사가 핵심 증거를 누락하고 무혐의 처분을 압박했다고 폭로했다.


부천지청은 중부지방고용노동청이 기소 의견으로 송치한 쿠팡 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건을 지난 4월 불기소 처분한 바 있다. 문 부장검사는 해당 사건이 최종 불기소 처분되자 엄 검사를 직권남용과 허위공문서 작성·행사 등 혐의로 대검에 수사 의뢰했다. 엄 검사는 자신의 혐의를 전면 부인하며 대검에 문 부장검사를 무고 혐의로 감찰을 요청했다.


한편 특검팀은 전날부터 이틀에 걸쳐 쿠팡 본사와 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 사무실을 등을 압수수색했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주토피아 2 굿즈 "정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"하나쯤은 사둬야 하나"…줄줄이 '사상 최고가' 찍은 금·은·백금

상설특검, '쿠팡 불기소 외압 의혹' 엄희준·김동희 검사 압수수색

새로운 이슈 보기