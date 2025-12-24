본문 바로가기
사회
일반

구리시, 1월 1일 한강시민공원서 '2026 새해맞이 축제'

이종구기자

입력2025.12.24 10:40

백경현 시장 “시민과 함께 병오년 새 아침…화합과 도약의 장 마련”

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 2026년 1월 1일 오전 7시 구리한강시민공원 인라인 광장에서 '2026 병오년(丙午年) 새해맞이 행사'를 개최한다. 이번 행사는 시민들과 함께 새해 첫 해돋이를 맞으며 희망과 화합의 마음을 나누기 위해 마련됐다.

구리시, 2026 병오년(丙午年) 새해맞이 행사 개최. 구리시 제공

구리시, 2026 병오년(丙午年) 새해맞이 행사 개최. 구리시 제공

행사는 새해 덕담과 타북 행사, 역동적인 살판의 대북 공연으로 시작되며, 이어 소프라노 정찬희와 베이스바리톤 김형걸, 구리시립합창단이 함께하는 공연이 펼쳐진다. 웅장한 북소리와 품격 있는 클래식 선율이 어우러져 새해 첫 아침을 힘차게 열어줄 예정이다.


이와 함께 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 행사도 다채롭게 준비되어 있다. 새해 박 터뜨리기, 붉은 말의 해를 주제로 한 포토 존, 타북 체험 등 다양한 활동을 통해 참가자들은 가족과 이웃이 함께하는 즐거운 추억을 만들 수 있을 것으로 기대된다.

또한 구리시 자원순환 해설사협의회에서 시민들을 위해 따뜻한 차를 준비해, 새벽 공원을 찾은 시민들에게 몸과 마음이 모두 따뜻해지는 시간을 선사할 예정이다.


백경현 구리시장은 "병오년 새해를 시민과 함께 여는 이번 행사가 새로운 시작과 도전의 용기를 전하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "시민들이 안전하고 편안하게 참여할 수 있도록 현장 통제와 안내에 온 힘을 다하겠다"고 밝혔다.


구리시는 이번 새해맞이 행사를 통해 시민들이 서로를 격려하며 2026년의 희망찬 첫걸음을 함께 내딛는 의미 있는 시간이 될 것으로 기대한다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
