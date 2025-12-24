본문 바로가기
합천군, 공직자 대상 적극행정 교육 진행

영남취재본부 최순경기자

입력2025.12.24 09:32

실제 행정 현장에서 볼 수 있는
다양한 사례 중심으로 교육

경남 합천군은 지난 23일 합천군종합사회복지관 3층 대강당에서 전 직원을 대상으로 '2025년 적극 행정 교육'을 실시했다.


합천군, 2025년 적극행정 교육 진행 현장 사진.

합천군, 2025년 적극행정 교육 진행 현장 사진.

이번 교육은 부서 간 소통과 협업을 통한 적극 행정 문화 확산을 주제로, 직원들이 적극 행정을 보다 쉽게 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 구성되었다.

교육은 정승호 적극 행정 우수 강사를 초빙해 진행됐으며, 적극 행정의 기본 개념 및 필요성에 대한 설명과 함께 부서 간 협력의 중요성과 소통 방식에 대한 내용을 함께 다루며 실제 행정 현장에서 볼 수 있는 다양한 사례를 중심으로 교육을 진행하였다.


김윤철 합천군수는 "이번 교육을 통해 직원 간 소통과 협업의 중요성을 다시 한번 인식하고, 적극 행정이 조직 문화로 자리 잡는 계기가 되기를 기대한다"며 "교육에서 다룬 내용이 각 부서의 업무 추진 과정에서 참고될 수 있기를 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

