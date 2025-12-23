"지역인재 양성" … 경남은행, 고성교육재단에 1000만원 기탁

경남 고성군의 장학사업을 이끌어가고 있는 고성교육재단에 교육발전기부금 기탁행렬이 이어지고 있다.

지난 22일 경남은행이 1000만원을 고성군 학생들의 교육환경 개선과 지역인재 양성을 위해 써달라며 교육발전기부금으로 고성교육재단에 기탁했다.

경남은행은 지역 교육에 많은 관심을 두고 꾸준히 장학금 기탁 등 학생 장학과 교육 발전을 위해 노력하였으며, 이웃돕기 및 봉사활동 등 지역사회 나눔을 통한 이웃사랑도 함께 실천하고 있다.

경남은행 서부영업본부장 임재문 상무는 "고성군의 밝은 미래는 지역 인재들의 성장에 달려있다고 생각한다"면서 "앞으로도 다양한 방법으로 학생들을 응원하고 지역 발전을 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

천경우 고성교육재단 이사장은 "고성군 학생들이 꿈을 펼칠 수 있도록 기부금을 기탁해 주신 경남은행 관계자분들께 감사드린다"면서 "오늘 기탁이 좋은 선례가 되어 학생들의 교육을 위한 관심이 계속 이어졌으면 좋겠다"고 전했다.





