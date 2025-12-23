본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

꿈 많던 11세 소녀 김하음 양…뇌사 장기기증으로 4명 살려

박은서인턴기자

입력2025.12.23 10:31

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

뇌사판정 후 장기기증…4명에 새 생명

승무원이 되고 싶다던 꿈 많던 11세 소녀가 뇌사 장기기증으로 네 명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 떠난 11살 김하음 양의 모습. 한국장기조직기증원

뇌사 장기기증으로 4명을 살리고 떠난 11살 김하음 양의 모습. 한국장기조직기증원

AD
원본보기 아이콘

한국장기조직기증원은 지난달 7일 김하음양(11)이 순천향대학교 천안병원에서 폐장·간장·양측 신장을 기증했다고 23일 밝혔다. 하음 양의 기증으로 총 4명이 새 삶을 얻게 됐다.


기증원에 따르면 하음 양은 지난 8월 잠을 자던 중 갑작스러운 두통을 호소한 뒤 증상이 지속돼 병원으로 이송됐다. 의료진은 뇌수막염으로 진단하고 적극적인 치료에 나섰지만 하음 양은 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

가족들은 하음 양이 다시 깨어나기를 간절히 바랐지만 상태가 점차 악화했고 의료진으로부터 회복이 어렵다는 설명을 들었다. 깊은 고민 끝에 가족들은 하음 양이 다른 사람의 생명을 살리는 아름다운 일을 하고 떠나길 바란다는 마음으로 장기기증에 동의했다.


기증원은 "수혜자들이 건강을 되찾는다면 마음의 위안이 될 것이라 생각해 가족들이 기증에 동의했다"고 전했다.


크리스마스이브에 가족의 막내로 태어난 하음 양은 평소 '사랑한다'는 말을 자주 건네던 사랑스러운 아이였다고 가족들은 기억했다. 사람들 앞에서 춤추는 것을 좋아하는 밝고 활동적인 성격에 꿈도 많아 비행기를 타고 여러 나라를 다니는 승무원이 되고 싶다고 말하곤 했다.

하음 양의 어머니 양아름 씨는 "먼저 보내서 엄마가 너무 미안하다"며 "하음이가 남기고 간 따뜻한 마음을 간직하며 살아가겠다"고 말했다. 이어 "하늘에서는 하고 싶은 것을 마음껏 하며 편히 지냈으면 좋겠다"며 딸에게 마지막 인사를 전했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기