본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

꽉 막힌 '혈관' 뚫는다… 영덕군, 고속도로 IC 2개소 신설 검토 착수

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.22 12:10

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내년 본예산 용역비 3억원 편성, 1월 타당성 검토

경북 영덕군은 2016년 개통된 고속국도 30호선 상주∼영덕 구간 서영덕 IC(지품면 수암리)와 지난 11월 8일 개통한 고속국도 65호선 포항∼영덕 구간 남영덕 IC(남정면 양성리)를 이용하는 군민과 관광객들의 교통 불편 민원이 늘어남에 따라 근본적인 문제 해결을 위한 대책 수립에 나섰다.


이에 영덕군은 내년 본예산에 '고속도로 IC 2개소 신규 개설을 위한 타당성 검토'에 용역비 3억원을 편성해 고속국도 IC 추가 설치 기준과 운영에 관한 지침을 기준으로 26년 1월 객관적이고 전문적인 타당성 검토 용역을 시행해 최적의 대안을 도출할 계획이다.

또 한국도로공사와의 업무협의 절차 과정은 물론, 국토교통부 고속도로 연결 협의 등 관계 기관과의 긴밀한 협의와 발 빠른 행정절차를 통해 고속도로 개통 이후 발생한 불편 사항에 대해 신속하고 능동적으로 대응한다는 방침이다.


영덕군 강신열 건설과장은 "고속도로 개통은 지역 경제 활성화와 관광객 유입에 큰 기폭제가 되지만 그 과정에서 발생하는 주민들의 실질적인 교통 불편을 해소하는 것이 행정의 최우선 과제"라며 "이번 타당성 검토 용역을 시작으로 가용한 모든 행정력을 집중해 군민께는 편리한 일상을, 방문객들께는 다시 찾고 싶은 쾌적한 도로 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

11월 8일 개통한 고속국도 65호선 포항~영덕 구간.

11월 8일 개통한 고속국도 65호선 포항~영덕 구간.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"…수시 합격자 절반 '미등록' 왜? "연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기