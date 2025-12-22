29CM, 성수 이어 더현대 서울에 '이구홈' 신규 오픈

이구홈 성수 오픈 이후 6개월 만
54개 홈·라이프스타일 브랜드 선봬
29CM가 라이프스타일 편집숍 '이구홈 더현대 서울(29CM HOME The Hyundai Seoul)'을 오픈한다고 22일 밝혔다.
매장은 서울 여의도 더현대 서울 지하 2층에 40평(132㎡) 규모로 마련됐다. 매장에서는 문구와 주방용품, 패션잡화 등 54개 브랜드 상품을 선보일 예정이다. 시즌별 홈 스타일링을 제안하는 메인존과 키친웨어를 소개하는 키친존을 별도로 구성한 점이 특징이다.
29CM 라이프스타일 편집샵 ‘이구홈 더현대 서울’ 현장사진. 29CM 제공
앞서 29CM는 지난 6월 '이구홈 성수'를 오픈했다. 해당 매장에는 월평균 10만 명 이상이 방문하고 있다.
29CM 관계자는 "여성 패션과 함께 빠르게 성장하는 홈 카테고리의 전문성을 강화하고 고객에게 더욱 밀도 있는 브랜드 경험을 제공하기 위해 더현대 서울에 이구홈을 신규 오픈했다"며 "공간 인테리어를 개인의 취향과 개성을 담는 활동으로 즐기는 '라이프 세터(Life-setter)'를 위한 프리미엄 홈·리빙 브랜드를 중심으로 큐레이션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 이번 오픈을 기념해 이달 28일까지 7만 원 이상 구매 고객을 대상으로 전 상품 10% 할인 혜택을 제공한다. 구매 금액대별로 이구홈 인기 브랜드 상품을 사은품으로 증정하며 오픈 이후 2주간 주말마다 9900원 선착순 특가 이벤트를 진행한다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
