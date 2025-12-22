본문 바로가기
산업·IT
29CM, 성수 이어 더현대 서울에 '이구홈' 신규 오픈

박재현기자

입력2025.12.22 09:16

이구홈 성수 오픈 이후 6개월 만
54개 홈·라이프스타일 브랜드 선봬

29CM가 라이프스타일 편집숍 '이구홈 더현대 서울(29CM HOME The Hyundai Seoul)'을 오픈한다고 22일 밝혔다.


매장은 서울 여의도 더현대 서울 지하 2층에 40평(132㎡) 규모로 마련됐다. 매장에서는 문구와 주방용품, 패션잡화 등 54개 브랜드 상품을 선보일 예정이다. 시즌별 홈 스타일링을 제안하는 메인존과 키친웨어를 소개하는 키친존을 별도로 구성한 점이 특징이다.

29CM 라이프스타일 편집샵 ‘이구홈 더현대 서울’ 현장사진. 29CM 제공

29CM 라이프스타일 편집샵 ‘이구홈 더현대 서울’ 현장사진. 29CM 제공

앞서 29CM는 지난 6월 '이구홈 성수'를 오픈했다. 해당 매장에는 월평균 10만 명 이상이 방문하고 있다.

29CM 관계자는 "여성 패션과 함께 빠르게 성장하는 홈 카테고리의 전문성을 강화하고 고객에게 더욱 밀도 있는 브랜드 경험을 제공하기 위해 더현대 서울에 이구홈을 신규 오픈했다"며 "공간 인테리어를 개인의 취향과 개성을 담는 활동으로 즐기는 '라이프 세터(Life-setter)'를 위한 프리미엄 홈·리빙 브랜드를 중심으로 큐레이션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.


한편 이번 오픈을 기념해 이달 28일까지 7만 원 이상 구매 고객을 대상으로 전 상품 10% 할인 혜택을 제공한다. 구매 금액대별로 이구홈 인기 브랜드 상품을 사은품으로 증정하며 오픈 이후 2주간 주말마다 9900원 선착순 특가 이벤트를 진행한다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
