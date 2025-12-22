주금공, iM뱅크와 커버드본드 지급보증 업무 협약

"민간 장기·고정금리 주담대 활성화 지원"

한국주택금융공사가 시중은행의 장기·고정금리 주택담보대출 공급을 활성화하기 위해 iM뱅크와 '커버드본드 지급보증 업무협약'을 지난 18일 대구 수성에 있는 iM뱅크 본사에서 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 업무협약으로 iM뱅크는 커버드본드 발행을 통해 주택담보대출 재원을 안정적으로 조달할 수 있게 돼, 더 많은 금융소비자가 장기·고정금리 주택담보대출을 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 공사는 지난 7월 부산·경남 지역을 영업기반으로 하는 BNK부산은행·경남은행과 커버드본드 지급보증 업무협약을 체결한 바 있다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 협약으로 부산·경남에 이어 대구·경북지역에 장기·고정금리 주택담보대출을 활성화하기 위한 기반을 마련했다"며 "공사는 앞으로도 민간 금융기관과 지속적으로 협력해 커버드본드 발행을 적극 지원하겠다"고 말했다.

김경환 한국주택금융공사 사장(오른쪽), 황병우 iM뱅크 은행장이 협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 한국주택금융공사





오규민 기자



