LG U+, 노키아와 차세대 가상화 기지국 기술 '클라우드랜' 검증 성공

상용망서 클라우드랜 검증…네트워크 효율 운영 가능

"6G 대비 지능형 네트워크 구축 앞장설 것"

클라우드랜은 기지국마다 전용 하드웨어에 탑재했던 소프트웨어(SW) 기능을 클라우드 환경에서 가상화된 중앙 서버에서 구현하는 기술이다. 네트워크를 유연하고 효율적으로 운영할 수 있어 차세대 통신망 구축의 핵심 기술 중 하나로 꼽힌다.

LG유플러스는 노키아와 함께 차세대 가상화 기지국 기술인 '클라우드랜(Cloud RAN)'을 고객들이 네트워크를 사용하는 상용망 환경에서 검증하는 데 성공했다고 22일 밝혔다. LG유플러스 임직원들이 클라우드랜 기술 검증을 진행하고 있다. LG유플러스 제공 AD 원본보기 아이콘

양사는 기술 검증을 위해 지난 9월 경북 청도군에 클라우드랜 필드 시험망을 구축했다. 양사는 실제 이용자들이 5G 통신을 사용하는 환경에서 ▲단말 이동 시 기지국 간 원활한 전환 여부 ▲다운로드·업로드 등 데이터 전송 속도 ▲기지국 처리 용량 ▲전력 소비 효율 등을 집중 시험해 검증에 성공했다.

아울러 LG유플러스는 장비 설치 자동화, 원격 작업, 설치 후 검증 자동화 등 클라우드 랜 도입에 따른 운영 편의성 기능을 검증하고 개선점을 확인했다.

이번 상용망 검증 성공을 통해 LG유플러스는 기지국 기능의 가상화와 중앙 집중화가 실제 환경에서도 작동함을 입증했다. 이는 향후 인공지능(AI) 기반 무선망 적용에 필수적인 네트워크 유연성 확보 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다는 게 LG유플러스의 설명이다.

이 밖에도 LG유플러스는 네트워크 경쟁력 강화를 위해 '오픈랜(Open RAN)' 기술도 연구하고 있다. 오픈랜은 개방형 인터페이스와 상호 운용성에 기반해 설계된 무선 접속망으로, 특정 제조사에 대한 의존도를 낮추고 통신망의 유연성·효율성을 높이는 차세대 통신 기술이다.

앞서 LG유플러스는 국립금오공과대학교 캠퍼스에 오픈랜 상용망을 구축하고 오픈랜 기술의 완성도를 검증하기 위한 연구를 진행하고 있다.

LG유플러스는 클라우드랜과 오픈랜 기술 역량에 기반해 AI-RAN 구현을 위한 노력에 집중할 방침이다. 이상헌 LG유플러스 네트워크선행개발담당은 "오픈랜과 클라우드랜 기술 검증은 단순한 기술 시험을 넘어 AI 기반 자율 네트워크로 진화하기 위한 핵심 기반을 마련했다는 점에서 매우 중요한 의미를 갖는다"며 "LG유플러스는 차세대 통신 기술을 선도하며 6G 시대를 대비한 지능형 네트워크 구축에 앞장설 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



