광주 북구, 도시철도 2호선 인근 붕괴 우려 주택 대피 지원

광주 도시철도 2호선 공사 구간 인근에서 붕괴 우려가 제기된 주택에 거주하던 주민들에게 임시 거처가 제공된다. 광주 북구는 도시철도 2호선 공사 영향으로 안전 등급 D·E 판정을 받은 주택 거주민 보호를 위해 한국토지주택공사(LH)와 긴급 주거지원 협약을 체결하고, 중흥·신안동 일대 매입임대주택을 활용한 대피 지원에 나섰다.

지난 10월 16일 오전 광주 북구 중흥동 주택가 입구에 설치된 '통행 주의' 안내판. 건물 붕괴 위험이 있다는 경고가 적혀 있다.

22일 광주 북구에 따르면 북구는 지난 19일 한국토지주택공사 광주전남지역본부와 '일시 대피자 긴급 주거지원 업무협약'을 체결했다. 이번 협약은 도시철도 2호선 공사 구간 인근에서 붕괴 우려가 제기된 주택에 거주하는 주민들의 안전을 확보하기 위한 조치다.

앞서 광주시는 도시철도 2호선 공사 이후 건물 손상이 잇따르자 지난 7월 21일부터 9월 18일까지 해당 구간에 대해 긴급 정밀 안전 점검을 실시했다. 점검 결과 13개 건물 가운데 11개소가 E등급(불량), 2개소가 D등급(미흡) 판정을 받았다.

이 같은 점검 결과를 토대로 북구는 지난 10월 2일 공사 구간 인근 주택 13개소에 대해 긴급 대피 명령을 내렸다. 해당 지역에서는 담장 붕괴와 외벽 균열 등 건물 손상이 발생했으며, 지난 4월에는 주민 6명이 임시 대피하는 상황도 빚어졌다.

이후 북구는 보다 안정적인 주거 환경을 마련하기 위해 LH와 협의를 이어왔고, 지난 19일 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 대피 명령을 받은 주민들에게는 중흥동과 신안동 일대에 위치한 LH 매입임대주택 4개 빌라, 총 19호가 긴급 거처로 제공된다. 입주 기간은 6개월이며, 최대 2년까지 연장할 수 있다.

임대보증금은 면제된다. 월 임대료는 LH가 50%를 감면하고, 나머지 50%는 북구가 부담한다. 북구 부담분은 광주시 재해구호기금을 활용한다.

북구는 이번 긴급 주거지원과 병행해 붕괴 우려 건축물에 대한 모니터링을 강화하고, 입주 신청 안내 등 행정 지원도 함께 진행할 계획이다.

문인 북구청장은 "주민의 생명과 안전은 어떤 정책 보다 우선돼야 한다"며 "이번 협약은 불안 속에 생활해 온 주민들에게 안정적인 주거 환경을 제공하기 위한 조치"라고 말했다. 이어 "주민들이 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 광주시와 관계기관과의 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.





