[클릭 e종목]"에스엘, 목표가 5.4만원으로 상향...실적+로보틱스 기대"

조슬기나기자

입력2025.12.22 08:04

NH투자증권은 22일 자동차 부품 전문업체인 에스엘 의 목표주가를 5만4000원으로 상향했다. 4분기 이후 신차 출시에 따른 본격적인 실적 개선, 로보틱스 신사업 기대감을 반영한 것이다.


하늘 NH투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "긍정적인 실적 전망과 로보틱스 신사업으로 밸류에이션 리레이팅 중"이라며 이같이 밝혔다.

먼저 하 연구원은 로보틱스 신사업을 둘러싼 기대감을 주목했다. 그는 "(에스엘은) 글로벌 로보틱스 고객사에 4족 보행 로봇의 레그 어셈블리, 물류 로봇의 인디케이터 램프를, 국내 로보틱스 고객사에는 라이다, BPA 등을 공급 중"이라며 "향후 휴머노이드로 사업 영역을 확장시킬 계획"이라고 내다봤다.


4분기 매출과 영업이익은 각각 1조2646억원, 482억원을 기록할 것으로 추산된다. 이는 전년 대비 각각 2.2%, 17.9% 늘어난 규모다. 하 연구원은 "국내는 10월 연휴로 인한 영업일수 감소로 부진할 것으로 예상되나, 북미와 인도 지역에서 실적 개선이 기대된다"며 "4분기부터 고객사의 신차 출시가 시작되며 외형성장이 지속될 것"이라고 전망했다. 또한 "고객사로부터 부품 관세 환입이 본격화되며 수익성도 점차 개선될 것"이라고 덧붙였다.


이에 따라 하 연구원은 에스엘에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 5만4000원으로 올렸다. 이는 12개월 선행 주당순이익(EPS)에 타깃 주가수익비율(PER) 7.4배를 차용한 것이다. 타깃 PER로는 글로벌 램프 업체들의 12개월 PER 평균값에 45% 할인율을 적용했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
