남양주시, '케이크는 사랑을 싣고'…소외계층에 성탄 나눔 실천

경기 남양주시는 사단법인 남양주시자원봉사센터가 지난 20일 센터 4층 대강당에서 '2025년 크리스마스의 기적, 케이크는 사랑을 싣고' 나눔 행사를 개최했다고 21일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 20일 센터 4층 대강당에서 '2025년 크리스마스의 기적, 케이크는 사랑을 싣고' 나눔 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 행사는 연말을 맞아 소외된 이웃들이 따뜻하고 행복한 크리스마스를 보낼 수 있도록 자원봉사자들이 직접 케이크를 만들고 전달하는 행사로 마련됐다. 봉사자들은 지역 내 한부모 가정과 다자녀 가정 약 160가구, 그룹홈 아동 약 20명에게 직접 만든 케이크와 겨울나기 용품으로 구성된 '온기나눔 키트'를 전달했다.

이날 준비된 '온기나눔 키트'는 지역사회의 자발적인 참여로 마련됐다. 관내 자원봉사 단체와 개인 봉사자들이 라면, 과자, 수면양말, 담요, 핫팩 등 겨울철 실생활에 필요한 물품을 함께 준비했으며, 포장부터 전달까지 모든 과정에 참여해 정성을 더했다.

특히 이번 나눔에는 봉사자들이 11월부터 직접 뜬 목도리가 포함돼 마음까지 전하는 의미 있는 시간이 됐다. 또한 케이크 제작에 참여한 봉사자들이 직접 배달에 나서 가정 방문을 통해 선물을 전달하며 나눔의 의미를 더욱 깊게 했다.

행사에 참석한 주광덕 시장은 "자원봉사센터는 2010년부터 성탄절의 설렘을 이웃과 함께 나누기 위해 작은 산타가 돼 따뜻한 정을 전해 왔다"며 "매년 변함없이 봉사와 나눔을 실천해 주신 모든 자원봉사자분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

한편, 센터는 연말연시 도움이 필요한 이웃들을 위해 '온기나눔' 캠페인을 지속적으로 추진하고 있으며, 지역사회와 함께 겨울철 생필품 지원과 정서적 돌봄을 연계한 다양한 나눔 활동을 통해 따뜻한 겨울나기를 지원하고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



