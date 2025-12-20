케이스마텍, '2025 데이터·클라우드 진흥주간' 장관상 수상

SaaS 개발 지원사업 우수과제 선정

클라우드 보안 기술력 인정

클라우드 보안 전문기업 '케이스마텍'이 지난 18일 서울 코엑스에서 열린 '2025 데이터·클라우드 진흥주간 시상식'에서 서비스형소프트웨어(SaaS) 개발 지원사업 우수과제로 선정돼 장관상을 받았다.

정순호 케이스마텍 대표(오른쪽)가 '2025 데이터 클라우드 진흥주간' 시상식에서 장관상에 해당하는 클라우드산업대상을 수상하고 있다. 케이스마텍 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 수상은 장관상에 해당하는 클라우드산업대상으로, 케이스마텍의 SaaS 기반 클라우드 보안 기술력과 산업 기여도를 공식적으로 인정받은 성과다.

수상의 주인공인 '키포씨(KEY4C)'는 클라우드 환경에서 암호화 키의 생성·보관·관리를 SaaS 형태로 제공한다. 각종 인증으로 기술력과 보안성을 검증받았고 이를 바탕으로 공공기관과 금융권 등 보안 요구 수준이 높은 분야로의 도입 가능성을 확대하고 있다.

케이스마텍은 현재 현대오토에버 유럽 법인에 KEY4C 서비스를 제공하고 있으며, BC카드 '페이북' 서비스 내 사용자 인증 및 B2B 데이터 보호를 담당하는 등 국내외 주요 기업과 금융 서비스에서 기술력을 입증하고 있다.

케이스마텍은 지금까지 특허 48건, 수상 16건, 인증 12건을 보유하며, 클라우드 보안 및 암호화 키 관리 분야에서 독보적인 기술 경쟁력과 신뢰성을 지속적으로 강화해 나가고 있다.

정순호 케이스마텍 대표는 "이번 장관상 수상은 케이스마텍이 그동안 집중해 온 SaaS 기반 클라우드 보안 기술과 키 관리 전문성이 국가적으로 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 제로트러스트와 클라우드 네이티브 환경에 최적화된 보안 기술 혁신을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 케이스마텍은 내년 CES에 참가해 글로벌 시장을 대상으로 SaaS 기반 클라우드 보안 솔루션을 선보이며 해외 사업 확장에 본격 나설 계획이다.





