2025년 전남을 빛낸 시책 TOP 10은 무엇?

인공태양 연구시설 나주 유치 최우수 영예

분산에너지 특화지역 지정 등 우수시책 뽑혀

나주 인공태양 연구시설 조감도. 전남도 제공

전라남도는 전남을 빛낸 올해의 시책 TOP10으로 '인공태양 연구시설 전남 나주 유치' 등을 선정했다고 20일 밝혔다.

올해의 시책 TOP10은 한 해 전남도에서 추진한 주요 시책 30건을 대상으로 1차 내부 직원 서면 심사와 학계, 언론인, 연구원 등 전문가로 구성된 2차 대면심사를 거쳐 확정됐다.

심사 결과 최우수 시책은 ▲인공태양 연구시설 전남 나주 유치가 선정 영예를 안았다. 우수 시책은 ▲분산에너지 특화지역 전남 전역 지정! 대한민국 에너지 게임체인저로 비상 ▲AI 대전환을 통한 AI 수도 전남 실현 ▲전남 AI시대 핵심 SOC 3조 4,000억 원 예타 대상 선정 ▲대기업·프랜차이즈와 손잡고 농가소득 2,500억 UP!, 4건이 이름을 올렸다. 장려시책으로는 ▲어업인 40년 숙원, 전국 지자체 최초 '신규 김 활성처리제' 개발 ▲멈추지 않는 바람 아태를 넘어 세계를 향한 도전 등 5건이 선정됐다.

인공태양 연구시설 전남 나주 유치는 전남도가 미래 과학기술 패권을 향한 지속적인 도전 끝에 이뤄낸 성과다.

전남도는 2019년 블루이코노미 비전 선포를 시작으로 2019년 한국에너지공과대학 유치, 2020년 방사광가속기 유치 도전, 2022년 초전도도체 시험설비 유치 등을 발판 삼아 정부 공모에 선제적으로 대응했다.

그 결과 '대한민국 에너지 수도' 전략에 발맞춰 총사업비 1조 2,000억 원 규모의 인공태양 연구시설 유치에 성공하는 쾌거를 거두며 최우수 시책으로 선정됐다.

'분산에너지 특화지역 전남 전역 지정! 대한민국 에너지 게임체인저로 비상'은 정부의 재생에너지 대전환의 핵심 지역이 전남임을 다시 한번 확인한 계기가 됐다.

전남은 1만 2,363㎢으로 국내 최초이자 최대 분산특구로 지정됐다. 이를 통해 전기요금 인하와 규제특례가 적용돼 분산전력망(MG), 가상발전소(VPP), 수요반등(DR) 등 다양한 에너지신산업이 가능해진다.

저렴한 전기요금 도입으로 AI데이터센터, 반도체, 이차전지 등 에너지 다소비 첨단기업 유치에 큰 힘이 될 전망이다. 분산특구 지정은 전남을 '기회의 땅'에서 '황금의 땅'으로 탈바꿈시키는 핵심 시책으로 인정받았다.

'AI 대전환을 통한 AI 수도 전남 실현'은 ▲20MW급 오픈AI-SK 합동 '글로벌 데이터센터' 전남 설립 확정 ▲국가 AI컴퓨팅센터 유치 ▲전남 1호 장성 파인데이터센터 착공 등 아시아·태평양 지역 AI 수도 전남 실현을 위한 AI인프라를 구축한 시책이다. 대한민국 AI산업 거점이 전남으로 이동하는 역사적 전환점이 된 정책으로 평가받았다. 전남도가 2019년 블루이코노미 선포를 시작으로 국회와 중앙부처, 글로벌 AI 기업을 대상으로 지속적이고 전략적인 유치활동을 펼친 노력의 결실이다.

'전남 AI시대 핵심 SOC 3조 4,000억 원 예타 대상 선정'은 전남도가 향후 100년을 책임질 SOC 구축을 위해 지속 노력한 성과다. 20개 지구 230.9km, 총사업비 3조 4,000억 원 규모의 사업이 예비타당성조사 대상사업으로 선정됐다.

특히 전국 일괄 예타 대상 195개 사업 중 전남 1개 사업이 전국에서 유일하게 신속 예타 대상으로 선정돼 제5차 국가계획에 반영되는 성과를 거뒀다. 전남도가 선제적으로 국가계획에 대응하고 중앙부처에 사업 타당성을 적극 피력하는 한편, 전략적 홍보활동을 펼친 결과다.

'대기업·프랜차이즈와 손잡고 농가소득 2,500억 UP!'은 지역 대표 품종인 새청무 쌀을 활용해 대기업 및 프랜차이즈와 협력체계를 구축하고, 안정적 소비처를 확보함으로써 쌀 수급 안정을 도모한 것으로, 농가소득 증대에 크게 기여하며 총 2,500억 원 규모의 경제적 효과를 창출했다.

윤진호 전남도 기획조정실장은 "도민이 빠르게 체감하고, 효과는 확실하며 수혜는 넓게 미치는 핵심 정책을 중심으로 우수 시책을 선정했다"고 말했다.





