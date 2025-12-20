광주광역시 서구는 20일 나주시 물소리삼나라(주)에서 ㈜물마루(대표이사 정상규)로부터 관내 돌봄이웃을 위한 직접 담근 사랑의 김장김치 9㎏, 200박스(2,000만원 상당)을 후원 받았다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"크리스마스, 앞뒤로 모두 쉰다"…24·26일도 휴일... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] ㈜물마루, 광주 서구에 사랑의 김장김치 전달
2025년 12월 20일(토)
광주광역시 서구는 20일 나주시 물소리삼나라(주)에서 ㈜물마루(대표이사 정상규)로부터 관내 돌봄이웃을 위한 직접 담근 사랑의 김장김치 9㎏, 200박스(2,000만원 상당)을 후원 받았다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"크리스마스, 앞뒤로 모두 쉰다"…24·26일도 휴일로 지정한 트럼프
"밤에 '이것' 하지 마세요"…치매 유발하는 뜻밖의 습관
박나래·키 저격한 주사이모…"분칠한 것들이랑 친해지지 말아야, 나만 XX 됐네"
"광주에선 굶어 죽는다"…호반·우미 이어 중흥건설도 광주→서울로[부동산AtoZ]
5년만에 주가 4000% 오르더니 대폭락…'버블 붕괴' 시스코의 교훈[테크토크]
개명 하루만에… 케네디센터 외벽에 '트럼프' 이름 추가
트레비 분수, 2월부터 입장료 받는다…"가까이서 보려면 2유로"
안전한 나라인줄 알았는데…무차별 흉기 난동에 대만서 13명 사상
"밤에 '이것' 하지 마세요"…치매 유발하는 뜻밖의 습관
유행따라 사봤는데 '발암물질' 검출…"집에 있다면 먹지마세요"