[포토] ㈜물마루, 광주 서구에 사랑의 김장김치 전달

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.20 15:12

[포토] ㈜물마루, 광주 서구에 사랑의 김장김치 전달
광주광역시 서구는 20일 나주시 물소리삼나라(주)에서 ㈜물마루(대표이사 정상규)로부터 관내 돌봄이웃을 위한 직접 담근 사랑의 김장김치 9㎏, 200박스(2,000만원 상당)을 후원 받았다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
