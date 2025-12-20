[포토] ㈜물마루, 광주 서구에 사랑의 김장김치 전달

광주광역시 서구는 20일 나주시 물소리삼나라(주)에서 ㈜물마루(대표이사 정상규)로부터 관내 돌봄이웃을 위한 직접 담근 사랑의 김장김치 9㎏, 200박스(2,000만원 상당)을 후원 받았다.





