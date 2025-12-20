본문 바로가기
[속보] 윤석열, 김건희특검 첫 피의자 조사 출석

차민영기자

입력2025.12.20 09:37

[속보] 윤석열, 김건희특검 첫 피의자 조사 출석
원본보기 아이콘

윤석열 전 대통령이 김건희 여사의 의혹을 수사하는 특별검사팀에 피의자 조사를 받으러 20일 출석했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

