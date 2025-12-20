[속보] 윤석열, 김건희특검 첫 피의자 조사 출석

윤석열 전 대통령이 김건희 여사의 의혹을 수사하는 특별검사팀에 피의자 조사를 받으러 20일 출석했다.





