코레일, 철도파업 대비 '운행 차질 우려 열차' 예매 제한

경영진 비상수송대책 점검

열차 운행률 70% 전망

19일부터 열차 조정 착수

코레일이 오는 23일 예고된 철도노조 전면 파업에 대비해 19일 오전 전국 소속장 영상회의를 열고 비상수송대책을 점검했다고 밝혔다. 정정래 사장직무대행을 비롯해 전국 지역본부장, 차량정비단장 등이 참석했다.

코레일 경영진이 19일 오전 대전사옥에서 전국철도노동조합 전면 파업에 대비한 전국 영상회의를 열고 비상수송대책을 점검하고 있다. 코레일 AD 원본보기 아이콘

코레일은 파업이 시작되면 하루 평균 250여대 열차가 운행을 멈춰 운행률이 70% 수준으로 떨어질 것으로 예상했다.

이에 따라 오는 23~29일 운휴가 예상되는 열차에 한해 19일 오후부터 승차권 발매를 제한했다.

이미 운휴 대상 열차를 예매한 고객에게는 문자메시지를 3회 발송해 열차 운행 여부를 확인해달라고 안내할 계획이다.

코레일은 "파업이 장기화하면 30일 예정된 중앙선·동해선 KTX 확대 운행과 연말연시 임시열차 증편에도 차질이 빚어질 전망"이라며 "안전을 최우선으로 비상수송에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>