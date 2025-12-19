[포토] 농산물 유통 관련 취재 후기 공유

아시아경제 박재현 기자가 19일 서울 여의도 국회의원회관 제6간담회실에서 열린 '남태령 1년, 기자들이 본 농산물 유통'에서 취재 후기를 공유하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>