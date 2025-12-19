본문 바로가기
李대통령 "금융그룹 가만두니 이너서클 부패…회장·행장 10년씩 해 먹어"

송승섭기자

입력2025.12.19 14:59

이 대통령, 19일 금융위·공정위 업무보고
李 "소수가 멋대로 지배, 방치할 일 아냐"
금감원장 "거론되는 금융지주 검사 착수"

연합뉴스

연합뉴스

이재명 대통령은 19일 금융권의 지배구조를 겨냥해 '부패한 이너서클(내부집단)'이 생겼다며 "방치할 일이 아니다"라고 지적했다.


이 대통령은 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 금융위원회 업무보고에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "요새 저한테 (금융권) 투서가 엄청 들어온다"며 "무슨 은행에 행장을 뽑는다거나, 누구는 나쁜 사람이라거나, 선발 절차에 문제가 있다는 등 엄청나게 쏟아진다"고 말했다. 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장도 비슷한 투서가 많이 들어온다고 부연했다


이 대통령은 "근데 (투서의) 주장들이 상당히 타당성 있는 측면이 있다"며 "예를 들면 똑같은 집단이 돌아가면서 계속 해먹는다는 식"이라고 언급했다. 이어 "물론 도덕적이고 유능한 집단이 금융 그룹을 운용하면 뭐라 그러겠느냐"며 "근데 그렇지 못한 모양이다. 회장 했다가, 은행장 했다가, 왔다 갔다 하면서 10~20년씩 해 먹는 모양"이라고 비판했다.


이에 이 금감원장은 "이사회 기능과 독립성이 크게 미흡해서 벌어지는 일"이라면서 "(금융지주사) 이사들이 대체로 회장들과 어느 정도 관계있는 분들로 구성되는 구조적 문제를 개선해야 하는 과제가 있다"고 보고했다. 그러면서 "거론되는 금융지주사에 대해서는 검사 착수를 준비하고 있는 상태"라고 설명했다.

이 대통령은 "관치금융 문제 때문에 정부가 직접 개입하지 말라고 해서 하지 않는데, 가만 놔두니 부패한 이너서클이 생겼다"며 "자기들 멋대로 소수가 돌아가며 지배권을 행사하는데 방치할 일은 아니다"라고 강조했다.


그러면서 "제도를 고치는 것도 중요한데 가진 권한을 최소한 행사해서 아주 비정상적인 상황이 발생하지 않는 게 중요하다"고 주문했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

