씨케이솔루션, 473억 규모 공사 수주

씨케이솔루션 씨케이솔루션 480370 | 코스피 증권정보 현재가 9,050 전일대비 450 등락률 +5.23% 거래량 213,627 전일가 8,600 2025.12.19 15:30 기준 전 종목 시세 보기 close 은 미국 스타플러스에너지로부터 3200만달러(473억여원) 규모 공사 수주 계약을 체결했다고 19일 공시했다. 계약 기간은 이달 20일부터 2026년 12월31일까지다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



