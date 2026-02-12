씨케이솔루션, 주당 2.0주 무상증자 결정

씨케이솔루션 씨케이솔루션 480370 | 코스피 증권정보 현재가 11,850 전일대비 2,340 등락률 +24.61% 거래량 1,205,260 전일가 9,510 2026.02.12 11:11 기준 관련기사 씨케이솔루션, 473억 규모 공사 수주 전 종목 시세 보기 close 은 보통주식 1주당 2.0주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 12일 공시했다.

신주 배정기준일은 다음달 3일이고, 상장 예정일은 다음달 23일이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



