여의도역 신안산선 공사 포스코이앤씨 협력사 50대 결국 사망

40m 철근 구조물 무너져…콘크리트 타설 중 참변

18일 서울 여의도역 신안산선 4-2공구에서 무너진 철근 구조물에 깔려 심정지 상태로 이송된 50대 남성이 결국 숨졌다.

경찰에 따르면 숨진 A(53)씨는 포스코이앤씨의 협력업체 소속인 것으로 파악됐다. A씨는 사고 당시 지하 70ｍ의 터널의 아치형 작업 구간에서 콘크리트 타설차를 운전 하다 길이 30∼40ｍ·두께 25∼29㎜의 철근으로 만들어진 구조물이 떨어지며 차를 덮쳤다.

A씨는 출동한 소방에 구조돼 심정지 상태로 이송됐다. 이후 한동안 호흡을 되찾기도 했으나 사고 발생 3시간여만에 결국 응급실에서 사망했다.

이 사고로 60대 남성이 낙하한 철근 가닥이 어깨를 스치는 경상을 입어 병원으로 옮겨졌다.

외국인 근로자인 30대 남성은 팔목에 찰과상을 입고 현장 처치를 받았으나, 병원으로 이송되지 않아 부상자로 집계되지 않았다.

소방 당국은 사고 현장에서 브리핑을 열고 철근이 낙하한 원인을 조사할 계획이라고 밝혔다.

포스코이앤씨가 맡았던 이 공사는 사고 조사 결과가 나올 때까지 모두 중단됐다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>