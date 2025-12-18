[포토] 축사하는 류제명 과기부 제2차관

류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 18일 서울 중구 프레스센터 매화홀에서 열린 '제3회 아시아AI대상 시상식'에 참석해 축사하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>