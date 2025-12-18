본문 바로가기
화천군, 선등거리 20일 점등…화천군 겨울축제 시즌 개막

이종구기자

입력2025.12.18 14:34

화천군 겨울축제 시즌의 시작을 알리는 선등거리 점등식이 20일 개최된다.

지난해 열린 점등식 전날 선등거리 모습. 화천군 제공

강원도 화천군은 20일 오후 6시 화천읍 중앙로 일대에서 선등거리 점등식을 진행한다.


이에 앞서 오후 5시20분부터 화천읍 서화산 다목적 광장에서 실내얼음조각광장 개장을 알리는 타빙식이 열린다.

선등거리에는 지난 1년 간 화천지역 어르신들이 손수 제작한 형형색색의 산천어등과 LED 조명 수만여 개가 설치됐다.


카운트다운 후 선등거리에 일제히 산천어등이 빛을 발하게 되면, 화려한 축하공연도 이어진다.


올해는 인기가수 조성모, 김종서 등이 출연해 신나는 무대를 군민과 관광객들에게 선사한다.

이날 첫 선을 보이는 실내얼음조각광장에는 지난달 입국한 하얼빈 주재 빙설문화발전 유한공사 기술진들이 조각한 세계 유명 건축물과 각종 조형물을 만날 수 있다.


총면적 1700㎡의 실내얼음조각광장 조성에는 8500여개 이상의 얼음조각이 사용된다.


실내얼음조각광장은 개장일인 20일에 한해 무료로 개방된다.


한편, 화천군은 많은 인파가 몰릴 것에 대비해 점등식 직전인 21일 오후 4시부터 행사가 종료될 때까지 화천읍 시가지 구간에서 교통 통제를 실시한다.


해당 시간에는 화천읍 중앙로 일대 주차와 선등거리로의 차량 진입 등이 제한된다.


최문순 화천군수는 "1년 동안 기다려주신 관광객들을 위해 안전하고 즐거운 축제로 내년 1월 찾아뵙겠다"고 했다.


2026 얼음나라 화천산천어축제는 내년 1월10일부터 2월1일까지, 23일간 화천천과 화천읍 일대에서 열린다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
