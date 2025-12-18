본문 바로가기
반도건설, 위례택지개발지구 복합 용지 낙찰…656가구 주상복합 조성

이정윤기자

입력2025.12.18 13:39

반도건설, 위례택지개발지구 복합 용지 낙찰…656가구 주상복합 조성
반도건설이 위례택지개발지구 복합 용지를 낙찰 받았다. 이를 통해 위례신도시에 처음으로 입성한다.


반도건설은 서울주택도시공사(SH)가 공급하는 '위례 택지개발지구 복합용지 E1-1 블럭' 용지를 최종 낙찰받았다고 18일 밝혔다.

해당 부지는 송파구와 경기 하남·성남시가 맞물려 위례신도시 중에서도 북위례에 속하는 송파구 권역이다. 총대지면적 2만631㎡ 규모의 이 부지는 현재 구체적인 사업 계획을 마련 중으로, 전용면적 60∼85㎡ 656가구 규모의 주상복합 아파트 단지와 문화·상업 복합 시설이 들어설 예정이다. 총사업비는 약 6000억원 규모다.


반도건설은 "위례신도시 첫 입성"이라며 "주택 시공 기술력을 집약한 프리미엄 브랜드 '카이브 유보라'(KAIVE UBORA)를 공급할 계획"이라고 했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

