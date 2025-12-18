본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

신대방삼거리역 인근에 39층·779가구 주상복합 건립[부동산AtoZ]

한진주기자

입력2025.12.18 10:00

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아파트와 근린생활·업무시설 복합 조성
공공산후조리원 등 공공기여

7호선 신대방삼거리역 인근에 지상 39층, 779가구 규모의 주상복합시설이 조성된다.


동작구 대방동 393-66 일대 역세권 활성화사업 위치도. 서울시 제공

동작구 대방동 393-66 일대 역세권 활성화사업 위치도. 서울시 제공

AD
원본보기 아이콘

서울시는 제19차 도시계획위원회에서 '동작구 대방동 393-66 일대 역세권 활성화사업 도시정비형 재개발정비구역 지정·정비계획 결정(안)'을 수정가결했다고 18일 밝혔다.

사업지는 지하철 7호선 신대방삼거리역과 상도로에 인접해 가산·대림, 사당·이수로의 접근성이 뛰어난 배후 주거지다. 이번 계획에 따라 이곳에 지상 39층 규모의 아파트 779가구와 근린생활시설, 업무시설 등이 조성된다. 연면적은 12만7000㎡ 규모다.


동작구 대방동 393-66 일대 역세권 활성화사업 조감도. 서울시 제공

동작구 대방동 393-66 일대 역세권 활성화사업 조감도. 서울시 제공

원본보기 아이콘

용도지역 상향에 따라 공공산후조리원과 통합교육지원센터를 공공기여로 짓는다. 저출산 문제 해소와 다양한 연령의 교육수요에 대응하는 생활편의·공공서비스 기능이 한층 강화될 것으로 기대된다.


보행 중심의 거리를 만들기 위해 신대방삼거리역 5번 출구에 에스컬레이터를 설치하고 보행 동선을 따라 공개공지와 휴게쉼터를 조성한다. 대림초등학교 인접부에는 폭 6m의 공공보행통로를조성하고, 대상지 주변으로 3~5m의 전면공지를 마련한다.

서울시 관계자는 "이번 사업으로 대상지 일대가 신대방삼거리역을 중심으로 지역생활권 중심지로서의 역할이 강화되고 지역활성화에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 "尹 꼬붕" "참 시끄러워"…한동훈-조국 거친 설전 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

류중일 전 며느리측, 이혼 소송 사위 집에 '홈캠' 몰래 설치해 기소

'음주 뺑소니' 복역 김호중, 성탄절에 못 나온다…가석방 '부적격'

동전 쓰는 것보다 녹이는 게 이득?…일본 5엔에 무슨 일이

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

"생활비 부담" 트럼프 경제 지지도 최저…중간선거 '빨간불'

새로운 이슈 보기