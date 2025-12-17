부도위기 대기업 작년보다 늘어…업종은 부동산 최다

221개사 부실징후기업 지정

경영정상화 가능성 낮은 D등급 대기업↑

중소기업, 수시평가 합산 시 증가

업종별 부동산·자동차·도매중개 순

“고금리 기조 장기화, 재무구조 악화”

올해 들어 부도 위기에 내몰린 대기업이 지난해보다 늘었다. 고금리 기조가 장기화하면서 경영난에 휩싸인 기업이 늘어난 것으로 해석된다.

17일 금융감독원은 채권은행의 올해 정기 신용위험평가 결과 221개사를 부실징후기업으로 선정했다고 밝혔다. 1년에 한 번 진행되는 정기 신용위험평가 결과는 A~D 네 등급으로 나뉜다. A는 정상, B는 부실징후 가능성을 보이는 기업이다. 부실징후기업인 C와 D는 경영정상화 가능성이 높은 기업(C)과 낮은 기업(D)으로 구분한다. C등급은 워크아웃(기업구조개선작업), D등급은 법원의 회생절차(법정관리)를 받는다.

전체 부실 징후 기업 수는 작년(230개)보다 9개 줄었다. 경영 정상화 가능성이 낮은 D등급은 117개사로, 13개 줄었다. 반면 경영 정상화 가능성이 높은 C등급은 4개 늘어난 104개사다. 규모별로 살펴보면 금융권 신용공여 500억원 이상인 대기업은 6개 늘어난 17개사로 조사됐다. 이 중 D등급이 작년 7개에서 올해 14개로 증가했다. D등급 대기업은 2021년과 2022년에는 한 곳도 없었다. 신용공여 500억원 미만의 중소기업은 204개사로 작년보다 15개 줄었다. D등급 중소기업도 20개 줄었다. 다만 C등급 중소기업은 5개 늘었다.

중소기업의 경우 매분기 실시하는 수시평가에서 부실징후기업이 작년보다 늘었다. 이에 정기 및 수시평가를 합산하면 올해 중소기업 부실징후기업 수는 437개사로, 지난해(391개사)보다 46개 늘었다. D등급은 35개, C등급은 11개 증가했다.

금감원은 "고금리 기조가 장기화되는 가운데 일부 한계기업을 중심으로 재무구조가 악화한 게 원인"이라고 밝혔다.

전체 부실징후기업을 업종별로 나누면 부동산 관련 기업 수는가 39개로 가장 많았다. 자동차 관련 기업은 5개 감소한 16개로 2위다. 뒤이어 도매 및 중개(15개), 기계 및 장비(12개), 고무 및 플라스틱(11개), 전자부품(10개) 등이다.

부실징후기업에 대한 은행권 신용공여 규모는 2조2000억원으로 전체 은행권 신용공여의 0.1% 수준이다. 금감원은 국내은행의 건전성에 미치는 영향을 크지 않을 것으로 예상하지만, 지난해(0.07%)보다 0.03%포인트 증가했다. 부실징후기업 선정에 따라 은행권이 추가적으로 쌓아야 하는 충당금은 1869억원이다. 이에 따른 국제결제은행(BIS) 자본 비율 하락은 0.01%포인트다.

금감원은 부실징후기업에 대한 신속한 후속조치(워크아웃·회생절차 등)를 유도하고 일시적 금융애로 기업에 대한 금융지원을 강화한다고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



