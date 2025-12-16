본문 바로가기
경기교육청, 16일 의정부서 청렴조직문화 우수사례 경진대회

이영규기자

입력2025.12.16 17:38

시계아이콘00분 24초 소요
경기도교육청은 16일 의정부시 북부청사에서 '2025년 청렴조직문화 우수사례 경진대회'를 열고 최우수 2건, 우수 3건, 장려 5건 등 총 10건의 우수사례를 선정했다.


이번 대회는 청렴 활동과 문화를 교육 현장에 확산하기 위해 올해 각 기관에서 추진한 개선 노력과 성과를 격려하기 위해 마련됐다.

도교육청 소속 65개 기관에서 제출한 우수사례에 대한 서면 심사로 10개 기관을 선정했고, 이날 본선 발표심사와 시상식을 진행했다.


경기도교육청은 16일 의정부시 북부청사에서 '2025년 청렴조직문화 우수사례 경진대회'를 개최했다. 경기도교육청 제공

경기도교육청은 16일 의정부시 북부청사에서 '2025년 청렴조직문화 우수사례 경진대회'를 개최했다. 경기도교육청 제공

최우수상은 '소통하며 행복한 공동체로 더불어 성장하는 청렴 레시피'를 주제로 한 새말유치원(평택), '청렴, 일상이 되다:모두가 만든 변화의 이야기'를 주제로 한 경기도구리남양주교육지원청이 수상했다.


우수상은 서탄초등학교(평택)·수현유치원(화성오산)·경기도수원교육지원청이, 장려상은 목암초등학교(고양)·서해중학교(시흥)·매홀고등학교(화성오산)·경기도파주교육지원청·경기도교육청남부연수원이 수상했다.

임태희 경기교육감은 "청렴은 불편한 것이 아니라 공직자의 마음을 편하게 만들고 당당하게 하는 것"이라며 "경기도교육청의 모든 부서, 교육지원청, 학교에 청렴이 조직문화로 자리 잡기를 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

