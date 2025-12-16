금융·고용·복지 복합지원, 의료비도 지원한다

금융위, 복합지원 추진단 5차 회의 개최

2주년 성과 점검 및 내년 업무계획 발표

연계분야 확대·민관협업 및 지역 중심 현장 밀착 강화 추진

취약계층을 대상으로 금융·고용·복지 등 필요한 지원을 통합적으로 제공하는 '복합지원' 연계 분야가 확대된다. 공공의료 분야에서 의료비 지원이 필요한 경우 받을 수 있으며 금융 취약지역을 직접 방문하는 '찾아가는 복합지원'이 고도화된다.

권대영 금융위원회 부위원장은 16일 유관기관과 함께 '복합지원 추진단 제5차 회의'를 개최해 지난 2년간의 성과를 점검하고 내년 업무계획을 발표했다. 이날 금융위원회와 보건복지부, 고용노동부, 중소벤처기업부 등은 연계범위를 확장하고 협업기반을 강화하는 내용을 골자로 한 내년 업무계획을 마련했다.

우선 공공의료, 노후, 소상공인 등 복합지원 연계 분야가 확대된다. 공공의료 분야에서는 국립중앙의료원·국립암센터와 협업해 의료비 등의 지원이 필요한 경우 적시에 지원(100만원 한도 불법사금융예방대출 등)을 받을 수 있도록 기관 간 연계 체계를 구축할 예정이다.

체납 건강보험료 지원 대상과 위기가구 발굴을 위한 정보의 연계를 확대한다. 국민연금공단 노후준비지원센터와 협업해 노후 관련 전문 재무상담 등 노후 지원을 강화하고, 위기 소상공인에 대해서는 소상공인시장진흥공단, 한국자산관리공사와 연계해 재기지원· 채무조정 등 통합지원체계를 구축한다.

현장 밀착형 복합지원도 확대한다. 올해 4월부터 부산을 시작으로 광주·전북으로 확대 및 시범 운영된 '찾아가는 복합지원'을 더욱 고도화한다. '찾아가는 복합지원'이란 업무협약을 체결한 지자체 및 금융 취약지역을 중심으로 직접 방문해 복합지원 상담 및 금융교육 등을 제공하는 것을 말한다. 부산의 경우 BNK부산은행과의 협업을 통해 서민금융센터를 개소한다. 지역 주민이 한 곳에서 상담, 은행대출, 정책서민금융, 채무조정, 고용, 복지 등을 하나로 묶은 서비스를 받을 수 있다. 중앙지방정책협의회 등을 통해 '찾아가는 복합지원'을 다른 지자체로 확대할 계획이다.

토스의 모바일 애플리케이션(앱)에서 복합지원을 바로 신청 가능하도록 해 대국민 서비스 접근성을 강화한다. 부산은행과 협업해 복합지원 전용 여·수신 상품도 개발한다. 복합지원 연계 후, 서비스 이용자들의 안정된 금융생활 및 자립을 지원하기 위한 7~9%대 금리의 대출 상품과 우대금리가 적용된 월 납입금액이 20만원 이하인 소액 적금 상품을 출시할 예정이다.

회의에서는 올해 복합지원 성과를 분석했다. 복합지원 이용자 수는 지난해 7만8000명에서 올해 9월 기준 13만8000명으로 76% 증가했다. 이용자의 약 70%는 고용 및 소득 취약계층이다. 금융·고용·복지 모두 연계되는 복합지원을 받으면 금융지원 단독 이용자에 비해 금융여건이 보다 개선됐다.

권대영 부위원장은 "복합지원은 지난 2년간 여러 부처와 기관들의 노력으로 발전해 왔으며, 앞으로도 현장의 목소리를 충실히 반영해 서민·취약계층이 체감하는 변화가 만들어질 수 있도록 각 기관의 적극적인 협력을 당부한다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



